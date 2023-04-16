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假投資騙面交150萬元　南警伏逮4車手

▲陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人報請市警五分局緝獲40歲柯姓車手、收手水共4人，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人報請市警五分局緝獲40歲柯姓車手、收手水共4人，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人察覺有異報案，市警五分局獲報後分析詐團取款手法，請被害人假意配合面交再誘捕，15日下午1時許在約定的面交地點周邊設下天羅地網，將前來取款的40歲柯姓車手當場逮捕，並將在旁等待接應的3名收水手一網成擒，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人報請市警五分局緝獲40歲柯姓車手、收手水共4人，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，4月13日陳姓女子到五分局開元派出所報案，表示2月份在臉書看到「邱姓主播」的投資廣告，經點該廣告加入「邱前主播」的Line好友，詐騙集團隨即傳送助手「林若萱」的Line好友邀請其加入，不斷慫恿陳女下載「富達投資APP」，宣稱能教她如何操作買賣股票，但要求陳女要先繳納申購股票款項，陳女丈夫察覺不對勁向警方報案，警方受理後立即組成專案小組追查。

▲陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人報請市警五分局緝獲40歲柯姓車手、收手水共4人，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組偵辦期間，詐騙集團仍透過Line不斷催促陳女繳交款項，員警協助陳女與歹徒周旋，詐騙集團指示陳女15日下午到東豐路面交150萬元，陳女假意配合備妥現金前往交款，警方提前在現場完成部署。在雙方交付款項後，一旁埋伏的員警立即衝上前壓制逮捕40歲的柯姓車手及3名接應的同夥（收水手），當場起出所交款項150萬元、還有上午另案詐得的款項200萬元、9支做案手機及工作證等，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲陳姓女子受詐騙集團投資廣告誘騙，準備交付150萬元款項時，家人報請市警五分局緝獲40歲柯姓車手、收手水共4人，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局長陳宇桓表示，詐騙集團利用名人的知名度，假冒知名財經主持人的名義，誘導加入私密社團慫恿投資詐取金錢，提醒民眾，看到高報酬或保證獲利，都要特別提高警覺，若發現任何可疑請立即撥打165反詐騙專線查詢，或就近至警察機關諮詢或查證。

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