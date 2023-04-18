　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長會議16日晚間在日本開幕，多國關切台海安全議題。17日日媒NHK就在中國外交部記者會上提問，G7會議反對中國試圖以武力為背景單方面改變台海現狀，並確認了台海和平穩定的重要性，中方對此有何評論？發言人汪文斌表示，「台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序」。

汪文斌指出，有關國家應當認識到，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀。

汪文斌強調，台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌說，事實一再說明，島內台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動。

汪文斌強調，口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明里暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離而不是在踐行一個中國政策，是在破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
威力彩2.4億獎落台中！　業者：早就有預感了
「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐
好市多「神級玩具」大降價！　全台門市被掃光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」　烏尋求波蘭先開放過境

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

中國間諜被控收買澳洲商人　換取AUKUS與鋰礦情資

快訊／馬斯克「史上最大火箭」星艦發射任務　突宣告暫停

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」　烏尋求波蘭先開放過境

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

中國間諜被控收買澳洲商人　換取AUKUS與鋰礦情資

快訊／馬斯克「史上最大火箭」星艦發射任務　突宣告暫停

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

日本防衛省：山東艦戰機和直升機上周起降約210次

馬戲團2獅子表演中「逃出鐵籠」！溜到停車場四處晃　觀眾尖叫狂逃

G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

統一獅止敗要靠羅昂　郭郁政領軍味全挑戰4連勝

《柯南：黑鐵的魚影》三天票房飆破31億！首周票房日本影史第二僅次鬼滅

中國海事局突發航行警告！黃海今進行「重大軍事活動」

4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

快訊／中國海事局發航行警告　預告黃海18日有「重大軍事活動」

「灰姑娘玻璃鞋」過12點怎沒消失？故事Bug成靈感⋯Netflix將改編

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

國際熱門新聞

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

夫妻在家自製斷頭台　把自己斬首獻祭邪教

即／馬斯克史上最大火箭發射任務　宣告暫停

斯洛伐克米格機援烏　俄反普丁人士遭判25年

歐盟將討論烏克蘭穀物禁入令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

和ChatGPT聊天切記別犯「4大錯誤」

Sony世界攝影大獎　AI生成圖片竟獲優勝

中國間諜被控收買澳洲商人　換取鋰礦情資

男在家門口遇黑熊「對看3秒」結局超意外

營救紐機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤

更多熱門

相關新聞

德警告軍事介入台灣後果嚴重　汪文斌回應了

德警告軍事介入台灣後果嚴重　汪文斌回應了

有媒體在17日的中國外交部例行記者會提問指出，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）稱，其在訪華期間警告中國不要「軍事介入」台灣問題，德國外交部在社群媒體上也援引貝爾伯克表態，稱台海局勢動盪將會給全球所有國家及世界經濟帶來嚴重後果，也將對中國和德國產生嚴重影響，因此，歐洲不能接受單方面以武力方式改變台海現狀。對此發言人汪文斌表示，解決台灣問題是中國人自己的事。

G7外長會議日本開幕　確認台海穩定

G7外長會議日本開幕　確認台海穩定

日2026部署高超音速飛彈　中國外交部回應了

日2026部署高超音速飛彈　中國外交部回應了

陸外交部嗆記者提問荒謬：台海和平須反台獨

陸外交部嗆記者提問荒謬：台海和平須反台獨

美要求G7夥伴採取行動　反制北京經濟霸凌

美要求G7夥伴採取行動　反制北京經濟霸凌

關鍵字：

中國外交部汪文斌G7

讀者迴響

熱門新聞

好市多神級玩具大降價！家長搶翻：超耐用

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

玉山金明開始申購！一次可抽2張　抽中現賺1.1萬

即／威力彩2.44億一注獨得　獎落台中

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

貝克宇回台狂打工「豪買10萬名牌包送媽媽」！

更多

最夯影音

更多
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟
最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面