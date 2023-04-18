G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

▲七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長會議16日晚間在日本開幕，多國關切台海安全議題。17日日媒NHK就在中國外交部記者會上提問，G7會議反對中國試圖以武力為背景單方面改變台海現狀，並確認了台海和平穩定的重要性，中方對此有何評論？發言人汪文斌表示，「台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序」。

汪文斌指出，有關國家應當認識到，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀。

汪文斌強調，台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌說，事實一再說明，島內台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動。

汪文斌強調，口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明里暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離而不是在踐行一個中國政策，是在破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為