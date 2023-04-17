　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

▲▼德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者林彥臣／綜合報導

有媒體在17日的中國外交部例行記者會提問指出，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）稱，其在訪華期間警告中國不要「軍事介入」台灣問題，德國外交部在社群媒體上也援引貝爾伯克表態，稱台海局勢動盪將會給全球所有國家及世界經濟帶來嚴重後果，也將對中國和德國產生嚴重影響，因此，歐洲不能接受單方面以武力方式改變台海現狀。對此發言人汪文斌表示，解決台灣問題是中國人自己的事。

汪文斌強調，台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，台灣問題的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌說，台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓而在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。

汪文斌表示，近年來，台海局勢緊張的根本原因是島內台獨分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動，台獨行徑與和平穩定水火不容，要維護台海局勢和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外部干涉。

汪文斌強調，「我們敦促有關方面尊重歷史和事實，也希望德國的一些政客充分認清台灣問題的實質，切實恪守一個中國原則，不要再發表不負責任的言論。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身
快訊／兆豐金配息出爐！　50多萬股民笑了
快訊／台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了
猴痘疫調難！醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想
蕭煌奇突炫「來牽新車」！網刷爆8000留言：末班車要開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

夫妻在家自製斷頭台「把自己斬首」　人頭滾火壇中獻祭邪教

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

夫妻在家自製斷頭台「把自己斬首」　人頭滾火壇中獻祭邪教

聯邦快遞成立50周年舉辦「50天關愛行動」　實現幫助逾5千萬人

李帝勳是理想型！　《模範計程車》表藝珍羞認：見面以後更喜歡了

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

快訊／兆豐金配息1.32元！現金殖利率逾3%　50多萬股民笑了

台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

美國新研究證實：做好可多活8.9年

失智婦遭12村民「輪流性侵」　檢方不起訴

渣男網紅！逼妻「吃藥3P」家暴還出軌女員工

即／台男遊日搭觀光船墜河　昏迷5日宣告不治

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

Sony世界攝影大獎　AI生成圖片竟獲優勝

營救紐機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤

美國又傳大規模槍擊　至少4死20傷

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

誤擊烏克蘭客機奪176命　伊朗10軍人遭判刑

和ChatGPT聊天切記別犯「4大錯誤」

蘇丹內亂逾83死1126傷！叛軍被圍困機場

更多熱門

相關新聞

德國外長當面關切台海安全　秦剛：中國的領土一寸都不能少

德國外長當面關切台海安全　秦剛：中國的領土一寸都不能少

在中國訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤，在聯合記者會上警告台海軍事態勢升高的危險性。秦剛則強調，台獨和和平水火不容，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉，「中國的領土一寸都不能少。」

日2026部署高超音速飛彈　中國外交部回應了

日2026部署高超音速飛彈　中國外交部回應了

陸外交部嗆記者提問荒謬：台海和平須反台獨

陸外交部嗆記者提問荒謬：台海和平須反台獨

一帶一路製造債務陷阱？　中國外交部回應了

一帶一路製造債務陷阱？　中國外交部回應了

陸外交部回應美國晶片法案

陸外交部回應美國晶片法案

關鍵字：

貝爾伯克Annalena Baerbock中國外交部汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

直擊張立昂復出上工！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面