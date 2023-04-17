德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

▲德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自大陸外交部官網）



記者林彥臣／綜合報導

有媒體在17日的中國外交部例行記者會提問指出，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）稱，其在訪華期間警告中國不要「軍事介入」台灣問題，德國外交部在社群媒體上也援引貝爾伯克表態，稱台海局勢動盪將會給全球所有國家及世界經濟帶來嚴重後果，也將對中國和德國產生嚴重影響，因此，歐洲不能接受單方面以武力方式改變台海現狀。對此發言人汪文斌表示，解決台灣問題是中國人自己的事。

汪文斌強調，台灣歸還中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，台灣問題的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌說，台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓而在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。

汪文斌表示，近年來，台海局勢緊張的根本原因是島內台獨分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動，台獨行徑與和平穩定水火不容，要維護台海局勢和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外部干涉。

汪文斌強調，「我們敦促有關方面尊重歷史和事實，也希望德國的一些政客充分認清台灣問題的實質，切實恪守一個中國原則，不要再發表不負責任的言論。」