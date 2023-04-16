中國劃「禁航區」33班機繞飛「多5~10分鐘」　王國材：一切平安

▲中國航太活動影響航班繞飛，綠色為原航路，紫色為繞飛路徑。（圖／航空迷）

記者李姿慧／台北報導

中國宣布因應航太活動在台灣以北空域劃設「警示區」，飛機今(16)日上午9時30分至57分總計27分鐘、船隻上午9時至下午3時共6小時須避開此區域，交通部長王國材表示，今上午1個小時預估影響33班，班機較原航路多繞5到10分鐘，沒有班機取消，上午一切平安。

因應中國北京國際航行通告室發送服務電報通知112年4月16日上午9時30分至9時57分進行航太活動；中國福建海事局公布活動時間為112年4月16日上午9時至下午3時。

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交通部表示，交通部民用航空局與日方完成航管作業協調，並於13日21時發布飛航公告台北飛航情報區機場北向離場、北面到場及過境航機均以替代航路及航管引導避開受影響區域，確保飛航作業安全、順遂及有序，改由替代航路飛航之航機平均較原航路多5到10分鐘。

交通部指出，原擷取近期資料，於9時00分至10時00分時段內飛經受影響區域之航班平均約33架次。經統計16日 9時00分至10時00分時段，飛航替代航路架次包括離場14架次、到場11架次、過境8架次，飛航替代航路共計33架次。

海運部分：交通部航港局除已於13日晚間21時發布航船布告，周知周邊海域船舶，進行全程監控。截至16日上午10時止，海運監控情形均無異常，交通部航港局將持續監控周邊海域船舶至16日下午5時止。

交通部長王國材表示，中國航太活動前後影響1個小時內預估影響33班，昨天(1日)包括航港局、民航局飛航總台等都已經開始因應作業，今天開始前已全面準備好，目前沒有班機取消，繞飛約多5到10分鐘，一切平安。