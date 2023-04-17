「積極備戰是避戰最好方法」　矢板明夫曝1事：這2國早就沒了

▲矢板明夫點出全民防衛與備戰的重要性。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者張靖榕／綜合報導

面對中國文攻武嚇，台灣「全民防衛」的呼聲近來愈來愈大，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫16日分享「台灣盃極限射擊大賽」照片，「我一直認為積極備戰、推動全民國防是避戰的最好方法」，舉辦射擊大賽則有助民間防衛意識提升。他也列舉2個國家，闡明「全民防衛」與積極備戰的重要性。

矢板明夫在臉書發文表示，這次由怪怪貿易公司與中華民國全民國防教育協會共同舉辦的「台灣盃極限射擊大賽」，有來自台灣各地的選手齊聚一堂，展現高水準射擊技巧。

積極備戰是避戰的最佳辦法、推動全民國防是避戰的最佳辦法，矢板明夫表示，舉辦射擊大賽有利於促進民間防衛意識，對台灣來說絕對是一件好事。

矢板明夫列舉瑞士和以色列，表示若這兩國歷史上不曾積極備戰，只想著透過和敵人談判以換取和平，「那麼，地圖上應該早就沒有這兩個國家了。」

台灣已有人開始實踐全民防衛的想法，包括前參謀總長李喜明將軍的「整體防衛構想、不對稱作戰」，以及壯闊台灣聯盟吳怡農理事長推動的「後盾計畫」，再到曹興誠前董事長所贊助的黑熊學院，都有異曲同工之妙。

矢板明夫表示，射擊訓練是達到全民皆兵重要的一環，只要一般民眾懂得用槍、開槍，就能弱化敵人的覬覦之心，「面對中國的文攻武赫，做好全民國防、提高每個人的戰鬥實力，是最實際、有效的防備。」