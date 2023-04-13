昔日台日戀沒結局　52年後再相見！她感恩：都活著就是小確幸

▲林美惠、原靜夫(右二、一)52年後日本再相見。（圖／林美惠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

雖是「無緣」的結局，但52年後，異國再相見，卻也是小確幸！桃園市台南同鄉會前秘書林美惠，和姐妹們相偕赴日旅遊，有別以往的出國旅遊，這次的行程中，將要和52年前曾經書信往返3年的日籍前男友相見，兩人時隔半世紀、及安然度過3年嚴峻疫情，林美惠12日返桃後表示，一切都美好！

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▲林美惠52年前於台北一家日本藝品店工作。▼52年後異國再相見。（圖／林美惠提供）

林美惠52年前，自實踐家專(現今實踐大學)畢業後，於台北一家日本藝品店工作，和那年來台畢業旅行的日籍青年原靜夫相識，會書寫中文的原靜夫回日後，兩人開始書信交往3年，惜林美惠家人反對她遠嫁日本，甜蜜戀情自此中斷，並各自婚嫁未再連繫。

年逾7旬的兩人，不久前輾轉取得連繫，獲悉林美惠的先生已離世，而原靜夫先生則有老妻相伴、兒孫滿堂，兩人相當感恩疫情下彼此平安健康的活著，因此林美惠趁著4月8 日和姐妹一起赴日本東京旅遊，約定再相見！

▲林美惠收藏原靜夫投書台媒的剪報。（圖／林美惠提供）

林美惠說，「這次日本遊是到東京附近景點賞櫻及淺草及狄斯奈樂園等地，會面無緣的日本男友是個插曲啦！年紀大了沒有很大的激情，只是彼此都活著能再見面也是小確幸啦！人生啊！就是珍惜當下。」

而獲悉林美惠到日本旅遊，原靜夫先生原本要給林美惠一份驚喜，拿個立牌悄然到機場接機，但因兩人久未謀面而錯過機場驚喜的相會，只好約在第三天在東京的台場見面！美惠說，兩人沒太大變化，只是變老啦！很幸運的是日本遊5天，天氣晴朗看到白雪蓋頭的富士山真漂亮！忍野八海的井口櫻盛開真美，也去了迪士尼當老頑童玩遊戲，遊行秀也頗為壯觀呢！