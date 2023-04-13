流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛　「2被砸爆頭、1墜10樓高」慘死

記者陳韻如／新竹報導

台電新桃供電區營運處2020年3月7日晚間在北埔鄉外坪村發生一起嚴重工安意外！當時承攬公司在現場施作超高壓電塔架高基座工程，但收工後工人卻貪圖方便，乘坐載運廢料的流籠下山，而途中因索道搬運器故障，導致流籠失速下墜、翻覆，造成三名工人被拋出慘死。事後操作流籠的楊姓工人被依過失致死罪嫌，判處4個月徒刑，得易科罰金。

▲台電新桃供電區營運處2020年3月7日在北埔鄉發生一起嚴重工安意外，有3名工人當場死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

這起案件發生在2020年3月7日晚間，8名工人完成工作後準備下班，一行人分批由楊姓工人操作流籠載運下山，而第一批4人共乘安全抵達平地後，換第2批的王、辜、陳姓工人搭乘，沒想到流籠在下坡至約10層樓高時，因索道搬運器的夾索器鬆脫，導致流籠失速往下衝，流籠滑輪組偏移撞擊第3門型鋼架的扇形鋼索支撐器後，造成滑輪組外殼變形導致滑輪組脫離主鋼索，進而造成流籠沿著山坡地拋物線下墜，接著撞擊地面的鋼筋堆後翻轉著地。

▲家屬事後到現場舉行招魂儀式。



可怕的是，當時在流籠上的三名工人全被拋出，其中辜、陳兩人落地後，頭部還遭到流籠重砸，當場爆頭慘死，而王男經緊急送醫後，仍因傷重宣告不治。

事發後，新竹地檢署檢察官到場勘查，除了勘驗故障的馬達外，也初步認定「搭載3名工人的流籠不應乘坐人員」，應是有人為便宜行事因素導致。檢方事後也認為，操作流籠的楊姓工人明知流籠不得提供人員搭乘，卻還是操作流籠載運工人，明顯有過失，因此將他提起公訴。

法院審酌，楊男本應注意作業人員不得搭乘於索道以捲揚機吊運物料的流籠，卻還操作流籠搭載現場施工人員，導致事故發生，造成三名工人死亡，也讓家屬承受天人永隔的莫大傷痛，但因三名工人自身也未遵守不得搭乘流籠的規定，法官在審酌案情後，依過失致死罪嫌判楊男4個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。