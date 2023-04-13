新冠目標本月底改第4類傳染病！王必勝改口「下周宣布」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施陸續鬆綁，下周一將進入口罩第三階段鬆綁，公共運輸等交通工具戴口罩規定改「建議」非強制。指揮中心指揮官王必勝原規劃本周宣布新冠肺炎從第五類傳染病改為第四類傳染病相關事宜，但他今（13）日改口預計下周宣布，但實施期程目標不變，仍為4月底、5月初。

國內口罩規範於2月20日實施第二階段鬆綁，解除室內口罩禁令，接著在3月20日實施輕症免隔離通報新制，現在也確定4月17日起，實施口罩第三階段鬆綁，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。

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外界關心在這些鬆綁措施之後，指揮中心是否解編或者降級，王必勝日前表示，後續重要動作是把新冠肺炎從第五類傳染病改第四類法定傳染病，這部分預計在四月底五月初會來進行。

▲指揮中心4/13公布中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

王必勝今日進一步提到，上周疫情趨勢，現在是併發症中重症病與死亡通報都是持平，目前新冠在社區呈現低度流行，持平穩定。至於疾病改類，王必勝說，疫情算是穩定，已經在著手相關準備，衛福部各司署、跨部會都在討論收尾工作，預計下周宣布。至於指揮中心是不是隨著改類之後解編或是降級，王必勝強調由行政院回覆。

因應《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將於今年6月30日屆期，衛福部啟動修訂《傳染病防治法》銜接，衛福部長薛瑞元日前坦言「時間真的是有點趕」但還是要拚拚看。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥說明，目前修法在行政院已經討論一次，近期再討論一次完成後就可以送立法院審查，但也檢討若《傳染病防治法》如果沒有來得及在6/30完成修法的影響，目前看起來還有一些舊法還可以適用，只是防疫補償有一些落差，但還是會盡量6/30前完成修法。