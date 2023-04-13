沒注意到升降機啟動！25歲倉儲員工頸胸部遭夾　困-20度冷凍庫慘死

記者陳韻如／新北報導

新北瑞芳一間冷凍倉儲公司2022年4月13日發生一起工安意外！一名許姓男員工因發現倉儲內的輸送帶遭貨品卡住故障，便入內維修排除，卻未注意後方升降機已啟動，當場被重壓困在零下20度的倉儲內，經緊急送醫搶救，但他仍不幸宣告不治。家屬事後認定公司有疏失，因此向法院提告，而公司的盧姓負責人近日被依過失致死罪嫌判刑2個月，得易科罰金。緩刑2年。

回顧案情，2022年4月13日晚間9時許，許男因發現冷凍倉儲內的輸送帶遭到貨品卡住故障，他於是跨越輸送帶進到倉儲內維修排除，但過程中卻未注意到後方升降機已啟動，遭到升降機重壓，整個人被夾住頸胸部，卡在零下20度的冷凍庫輸送帶機器內，直到有其他同事發現後，才趕緊報警。

▲許男進入冷凍倉儲維修，遭升降機夾住胸頸，卡在輸送帶上。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消人員獲報到場，趕緊請廠區人員拿專用工具，協助許男脫困，但將人救出時，許男已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，但他仍因機械性窒息、呼吸衰竭不治死亡。

許男家屬事後認為，倉儲公司本應在自動化機械上加裝護罩、護圍或具有連鎖性能的安全門等設備，且公司也具有專業管理團隊，應該要有足夠專業知識可以預想到自動倉作業可能產生的危險，但卻未注意，也沒在該作業場所的自動倉升降平台加裝安全門等設備，才進而造成意外發生，因此憤而對公司的盧姓負責人提起過失致死告訴。





▲警消人員緊急協助許男脫困送醫，但他仍不幸宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

法官在審理時，根據新北市勞檢處提供的報告內容，認定盧男違反注意義務，才導致意外發生，因此依過失致死罪嫌，將他判刑2個月，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。