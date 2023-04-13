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北一女校門電話亭「塞爆垃圾」？真相曝光惹眾怒：學校假裝沒看見

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲北一女校門口的電話亭引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者崔子柔／綜合報導

北一女校門口有一處公共電話亭，近日該電話亭被塞滿塑膠袋裝雜物的畫面曝光，引起討論，事實上這不是學生亂扔垃圾，而是外送員將餐點放在電話亭內等學生來領餐，讓不少網友質疑「明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」。

一名網友10日在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「不要誤會，那些不是垃圾，那些都是學生一整天的動力來源」，照片中可見，電話亭內被放滿目測超過10個裝有餐點、飲料的塑膠袋，原來這個電話亭被當做「餐點放置處」。

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文章吸引超過2千人按讚，不少網友留言表示，「鴕鳥又虛偽啊…明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」、「學校可以弄家長接送區，但不願意弄外送放置區」、「放地上很髒」、「讓在地人以為是垃圾，學校不會設置外送區嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

根據《中時新聞網》報導，北一女對此回應，校內已經勸導「美食不落地」，提醒學生和外送員面交取餐，目前學生必須換證才能外出取餐，一輪開放20人，並將派專人在校門口提醒外送員勿放置餐點在地上。

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