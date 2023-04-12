達賴喇嘛要男孩「吸我舌頭」被砲轟　旅居西藏作家曝當地文化真相

記者趙蔡州／綜合報導

藏人精神領袖達賴喇嘛近日接見一位男童時，在嘴對嘴親吻對方後說「可以吸我的舌頭」，影片曝光後引發爭議。對此，一位曾經在西藏旅居多年的作家表示，在西藏的傳統文化中，伸舌頭是一種表示尊重方式，且影片中2人的互動並無情色之意，認為這次事件根本是針對達賴喇嘛的攻擊，是一場網路世界的認知戰。

網路上流傳的影片可以看見，達賴喇嘛在男童上台後，兩人先是親吻臉頰及擁抱，他下一步指了指自己的嘴唇，接著與男童嘴對嘴親吻，接下來則是引發爭議的一幕，他說一句「可以吸我的舌頭」後，隨即向男童吐出舌頭，但2人最後並未真正碰觸，他輕拍了男童的肩膀，示意這只是個玩笑，最後以擁抱結束會面。

達賴喇嘛與男童互動的影片曝光後，引起許多網友不快，更有許多兒童權利組織出面撻伐。總部位於德里的HAQ兒童權利組織針對影片發布聲明，譴責所有侵犯兒童權利的行為，直言就算西藏文化有所謂的吐舌禮，但影片中的舉措顯然與任何文化表現無關，且即便真的是文化表現，此舉也令人無法接受。

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▲達賴喇嘛近日因與一位男童的互動，引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

對此，一位曾經在西藏旅居多年，在臉書擁有11萬名粉絲的作家「Pazu 薯伯伯」11日針對此事件發文，認為這是一場針對達賴喇嘛的網路認知戰，接著他貼出一段未經修剪過的原始影片，達賴喇嘛出席印度達蘭薩拉一場見面會，活動中有環節是讓現場信眾或參與者提問問題。

男童當時被點名，站到達賴喇嘛面前，眾人原本以為他是想詢問問題，沒想到他卻說「我可以抱你嗎」，引起現場哄堂大笑。達賴喇嘛看見男童發問後，在場眾人突然大笑了起來，加上旁邊還有女士一鞭做出手勢一邊搖頭，似乎在暗示男童提問不當，隨即用藏語問工作人員，男童究竟說了些什麼。

男童似乎是怕達賴不答案，趕緊說了一句，「這就是（我的）提問啊」。而達賴弄清楚男童的意思後，也非常瀟灑的同意了請求，接著才出現網路上影片中的畫面。Pazu薯伯伯說，原本拍攝者是VOA 藏語部，影片分享後都沒有人批評，直到3月底忽然被一大堆以合成英語作旁白的 YouTube 轉載，合成聲音甚至壓過原來的對話聲，並用強烈的語氣指控達賴行為不當。

Pazu薯伯伯整理了YouTube 上幾個最早發佈剪輯影片的頻道，發現這些頻道成立的時間都在3月底、4月初，相當可疑。他也談到影片，表示達賴最後根本沒有讓男童碰到舌頭，反而像做了一個鬼臉，在快要碰到時縮回舌頭，並用右手輕拍了男童左肩一下，示意這是一個玩笑，他完全看不出有任何色情之意。

達賴後續也向男童說，「謝謝，現在你應該看看那些創造和平、幸福的好人，不應該跟隨那些總是殺人的人，你不應該看這些人」，隨後兩人也再次擁抱，這時達賴又調皮地搔了男童的腋窩，讓男童忍不住笑了出來，在場人士見狀亦哈哈大笑起來，最後大家也一起合照留念。

Pazu薯伯伯說，「我的好朋友西藏詩人及作家茨仁唯色在更早時已看過相關片段，根本不覺得有何問題，反而是尊者以慈悲和富有幽默的愛，給予眾生哪怕是一個孩童所希望的關懷」。

Pazu薯伯伯也分享，他在旅居西藏的時候，經常有遊客詢問他一件事，就是年長的藏人會對旅客伸手，手指向天並伸出舌頭，這個其實是西藏一種古老傳統，在西藏旅遊指南《Lonely Planet: Tibet》一書中，有一章提及藏人風俗時，還特別寫明這句，「年長藏人在見到你時可能會伸出舌頭，這是非常傳統的尊重方式，幾個世紀前第一批來藏旅客也受如此歡迎」。

▲Pazu薯伯伯表示，在西藏的傳統文化中，伸舌頭是一種表示尊重方式。（圖／達志影像／美聯社）

他解釋，在西藏文化中，舌頭引伸出來的文化含意明顯更多，絕非一面倒的負面印象，尤其對老一輩的藏人。不只是舌頭有不同含意，連親嘴也會有不同理解。例如在西方世界少見父母親小孩嘴巴，但在西藏卻很普遍。

藏人女詩人、作家唯色也曾跟他分享，藏人父母或長輩會用藏語跟他說：「薔布其、貝果度、喔節。」意思是臉貼臉、碰額頭、親嘴唇。有另一位藏人也分享，以前在同學面前與祖母親嘴道別，這種行為純粹表達親切的關心，但旁邊不懂背後意思的同學卻覺得奇怪。

Pazu薯伯伯最後說，對於熟悉西藏文化的人來說，例如他的西藏好朋友，以及觀乎現場參與者的反應，看到該片段不單沒有負面感覺，還覺得這個動作包含著慈愛與幽默。

《本文經 Pazu 薯伯伯（Facebook @ pazukong）授權刊登，未經同意請勿拷貝轉載》

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。