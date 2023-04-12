烘手機愈用愈髒！實驗揭：廁所細菌全吹到手上　超噁畫面曝

▲ 在購物中心、電影院及工作地點採集的烘手機樣本都出現細菌。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人洗完手會使用烘手機，除了可減少製造垃圾，也可避免地板溼答答，但實驗表明，烘手機會將空氣中的細菌透過強風吹到手上，把剛洗過的手愈吹愈髒，不僅等於白洗了，甚至可能導致疾病，因此還是選擇自然風乾或以紙巾擦乾最安全。

根據《每日郵報》，一名女學生經營TikTok帳號@the_lab_life1，經常上傳各種實驗影片，她分別在購物中心、電影院及工作地點採集烘手機樣本，以自然風乾的樣本作為比較，經過培養竟發現，僅自然風乾的培養皿相當乾淨，其他3個樣本都被黏稠冒泡的細菌汙染。

造成這種情形的原因不是烘手機本身充滿細菌，而是烘手機將廁所中的細菌氣溶膠吹到手上。雖然影片並未說明發現哪些細菌，但過去就有研究表明，公廁中存在流感病毒、鏈球菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌及諾羅病毒。

這段影片至今累積破2330萬次觀看，網友紛紛留言表示震驚，「我每次用烘手機都想問這個」、「這就是為什麼我每次走出廁所時手都在滴水，絕對不會有人看到我用烘手機」、「那東西只會促進廁所內部空氣流動」。

2015年一項研究發現，公廁中存在超過77000種不同細菌和病毒的遺傳蹤跡，使用強力烘手機時，這些細菌就會從物體表面被吹到使用者手上。

研究人員將裝有「細菌食物」的培養皿放在沒有烘手機的廁所裡，18小時內僅長出6個病原體菌落，但用烘手機吹了短短30秒後就出現多達254個，包括可能導致敗血症、肺炎或中毒性休克症候群的金黃色葡萄球菌。

廁所空氣中大部分細菌都來自馬桶，因為每次沖水都會噴出霧狀微生物，包括糞便顆粒。因此專家仍建議，洗完手後應以紙巾擦乾。