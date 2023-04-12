全國第一輛電動城際巴士首亮相　每日行駛里程「可逾500公里」

▲全國首輛電動城際巴士今公開亮相。（圖／成運汽車）

記者李姿慧／台北報導

成運汽車今(4月12日)首次公開亮相全國第一輛電動城際巴士，每日行駛里程可達500公里以上，充電從20%至80%僅需15分鐘，可滿足城際之間里程要求。

2023台灣國際智慧移動展今起至15日於台北南港展覽館登場，電動巴士國家隊的成運汽車今也首次公開亮相全國第一輛電動城際巴士，成運汽車表示，這次展出最大亮點為電動城際巴士，為台北至中正機場、台北至桃園、台北至基隆、台北至宜蘭等城際運輸之最適運具，經車輛研究測試中心(ARTC)測試，每日行駛里程可達500公里以上，是目前全世界電動巴士最佳性能表現之一，可充分滿足城際之間的里程要求。

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此外，成運也展示全新發表12米2門低地板電動市區巴士，甫通過交通部111年度示範型計畫，採用國產東元中央馬達。成運汽車表示，成運快充電動巴士最大特點使用更安全LTO鋰鈦氧電池，可在15分鐘內從20%充電到80%，而且電池壽命長，充放電循環可高達2萬次，可做為動力電池10年以上，並在車輛退役後再轉作儲能電池10年以上。

成運汽車表示，自2003年成立至今製造超過7,000輛巴士，累積行駛里程超過60億公里，推出電動巴士已在台北市、新北市、高雄市、嘉義市與彰化縣上路服務，將共同加速2030公共巴士全面電動化的政策，邁向淨零碳排。