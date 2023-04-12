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誤信一頁式網頁！裝潢工加LINE買普洱茶　61萬差點泡湯

▲從事裝潢的王姓男子前往銀行欲滙61萬元購買茶葉。（圖／八德警分局提供）

▲從事裝潢的王姓男子前往銀行欲滙61萬元購買茶葉。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

從事裝潢工作的32歲王姓男子，在網路看到一頁式投資茶葉廣告，投資購買普洱茶61萬元可翻倍賺，王男信以為真前往銀行滙款，行員查覺有異通報警方，經警方查證該帳號已遭通報，並舉實際案例說明此為典型「假投資真詐財」手法，終讓王男放棄滙款保住自汗錢。

▲行員通報員警前來勸說，說明為典型「假投資真詐騙」手法，王男遂打消匯款念頭。（圖／八德警分局提供）

▲行員通報員警前來勸說，說明為典型「假投資真詐騙」手法，王男遂打消匯款念頭。（圖／八德警分局提供）

桃園市政府警察局八德分局四維所警員張秉閎、王宸鴻11日13時許接獲銀行行員通報疑似有人遭到詐騙要匯款，便立即趕往處理。 現場為從事裝潢工的王姓男子，稱1個多月前在臉書上認識一名網友，該網友提供一個投資茶葉的網頁，王男上網詢問，對方提供一個LINE的ID加入後，以投資普洱茶葉買低賣高可獲高額報酬等話術誘騙王男投資。

王男聽信前往中國信託銀行要匯款新臺幣61萬元給對方購買普洱茶，行員詢問王男匯款用途，稱是要購買茶葉的錢，行員察覺有異遂通報警方，經警方查證該可疑帳號，雖無遭警示帳號，但有被通報過，且網路查詢該廣告皆為一頁式網頁，經警方與行員輔以實際案例告知王男此為典型「假投資真詐騙」手法，王男遂打消匯款念頭，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。

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