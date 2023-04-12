戈壁沙漠黃沙吹到日韓！沙塵暴壟罩「南韓全境」　福岡也受害

▲福岡觀測到的能見度僅剩8公里。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受到來自戈壁沙漠與中國內蒙古高原的沙塵影響，南韓全國12日遭沙塵暴壟罩，PM10濃度為很差，PM2.5濃度除首都圈與江原道外，也是差或是很差。而隨著西風，沙塵也開始往日本方面移動，目前已經在福岡觀測到沙塵，午後預計出現大規模霧霾。

根據weathernews報導，來自戈壁沙漠的黃沙被吹往東邊，12日上午在中國華北、東北以及沿海地區、南韓全境、日本福岡地區已經觀測到沙塵，有部分地區能見度甚至不到2公里。根據衛星圖可以看見，日本海、北海道以及九州地區已經被沙塵壟罩。

日本福岡管區氣象台12日上午9時40分觀測到沙塵，能見度為8公里，而這也是日本繼3月24日的新潟後，第2次觀測到黃沙。此次沙塵預計持續到13日，不只空氣能見度受到影響，車窗、陽台等也可能出現黃沙堆積的情形。

根據《韓聯社》報導，南韓沙塵暴危機預警分為「關注」、「注意」、「警惕」以及「嚴重」4個階段，而南韓全國的沙塵暴預警級別也從11日晚間5時的關注提高至12日上午7時的注意。截至12日上午7時，PM10的濃度為很差，PM2.5濃度除首都圈與江原道為普通，其餘地區皆為差或很差。