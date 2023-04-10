好市多「超夯熟食」強勢回歸！會員抬頭見菜單嗨炸　店員點頭了

▲牛肉捲驚喜回歸。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品以物美價廉著稱，熟食區的商品是不少人必逛的區域之一，去年底好市多宣布牛肉捲下架，一票網友超崩潰，不過有網友今（10）日到好市多卻發現，牛肉捲重出江湖，一份售價99元，並強調照片是今天拍攝的。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，今日去好市多，發現熟食部超夯的食物「牛肉捲」回歸了，大大的牌子上就寫著「牛肉捲/豬肉捲」，一份90元，激動直呼「終於回來了！」還貼出照片的拍攝日期，證明是今天拍的。

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貼文曝光，立刻掀起網友討論，「上周豬肉特價，難道是在消庫存」、「我昨天去還是豬肉捲、雞肉捲」、「太好啦」、「太開心了」、「下班立刻衝一波」、「好想念牛肉捲」、「剛去台南店店員有說，今天第一天開賣」、「太好了，自從牛肉捲沒了，我就不去好市多了」。

▲有網友詢問台南店店員，店員說「今天第一天開賣」。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

還有網友猜測，因為豬肉捲、雞肉捲銷量不好，所以牛肉捲才有機會回歸，「豬肉捲很難吃」、「豬肉就真的很難吃」、「我真的覺得豬捲雞捲不是很好吃，又鹹又乾，歹吃到哭」、「雞肉捲吃到後來都苦苦的，還是牛肉捲讚」

事實上，牛肉捲早在11月22日停售，而好市多行銷企畫副總經理王友玫則回應，「由於牛肉捲已銷售20年，從11月22日（起）開始替換為豬肉捲。」未來也將持續推出不同捲類替換，提供更多口味選擇。