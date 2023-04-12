龍潭愛樂管弦樂團演出「弦彈四月望雨」　創意產業博士班以樂會友

▲龍潭愛樂管弦樂團演出「弦彈四月望雨」。（圖／楊禮琳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因為疫情讓每一次相遇，總是令人格外珍惜！致力於傳承客庄在地藝術文化的「龍潭愛樂管弦樂團」9日於龍潭愛樂展演空間舉辦「弦彈四月望雨」演出活動，團長張鴻宇現就讀實踐大學創意產業博士班主任謝明宏，偕同博班同學10餘人前來聆聽弦樂之美，以音樂凝聚情誼。

▲實踐大學創意產業博士班主任謝明宏，偕同博班同學聆聽弦樂之美。（圖／楊禮琳提供）



龍潭愛樂管弦樂團在地深耕、拓展音樂教育，今年邁向第14年，連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊。今年更是榮獲「國藝會Taiwan Top 演藝團隊」殊榮。龍潭愛樂持續提臻樂團藝術性與文化品牌，致力於傳承客庄在地藝術文化。9日音樂會呈現龍潭在地民謠音樂家鄧雨賢大師經典之作，以弦樂室內樂重新演繹四、月、望、雨，並演奏豐富多元之樂曲，令實踐大學創意產業博班生莫不飽受耳福。

實踐大學創意產業博士班主任謝明宏，目前亦擔任中華創意產業協會理事長，該會秘書長楊芃葳亦和博班同學10餘人出席「弦彈四月望雨」演出活動。團長張鴻宇指出，龍潭是一個以客家族群為主的傳統聚落，設籍人口約12萬人，大家普遍對龍潭的印象有六福村、小人國、石門水庫、茶園、台三線等，最近，又多了一個在地民眾朗朗上口的文化地標，那就是成立於民國97年12月的「龍潭愛樂管弦樂團」。

▲謝明宏教授（右）和前縣長吳志揚。▼實踐大學創意產業博士班主任謝明宏，偕同博班同學聆賞弦樂之美。（圖／楊禮琳提供）

龍潭愛樂管弦樂團成立至今，雖然所在地理位置位處偏鄉，但透過每年20至30場的音樂展演，逐漸發揮磁吸作用，將遍佈各地的音樂人才匯集過來，一場場細膩動人的演出，更匯聚了許多愛樂民眾的熱情掌聲，同樣是熱愛音樂的前縣長吳志揚及夫人洪秀華更是長年來，默默支持。