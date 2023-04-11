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iPhone 15爆7大亮點　「酒紅色」吸睛、手握體驗更舒適

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15 Pro新色酒紅色曝光。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列預計將在9月秋季發表會登場，許多爆料不斷流出，外媒除曝光全新的深酒紅色外，也分享7大亮點。

一、使用圓邊「鈦合金外殼」

根據《9to5Mac》報導，iPhone 15 Pro將有最重大升級，最大的變化是手機外框採用圓邊設計的全新「鈦合金」外殼。

二、縮窄螢幕邊框

iPhone 15 Pro系列在外型上一大變化是機身線條會變得圓潤，採用全新的鈦金屬邊框，縮窄螢幕邊框，機身尺寸會比iPhone 14 Pro系列更小巧。

三、相機尺寸再增加

蘋果還再次增加相機的尺寸，據傳iPhone 15 Pro將比前一代鏡頭凸出大一倍，相機凸起更厚，使用變化更明顯。

四、採用Type-c接孔

根據流出渲染圖，iPhone 15系列將採用Type-C接孔，具有獨特的帶棱紋紋理的金屬環繞，不過按照蘋果過去模式，若要有最快的充電速度，還是要用蘋果原廠認證的Type-C充電線。

五、調整側邊按鈕

iPhone 15 Pro的音量鍵、電源鍵將不再使用按壓方式，據傳將會使用「模擬按鈕」，讓用戶有不一樣的觸覺體驗。

六、全新配色「酒紅色」登場

蘋果每年都會推出驚喜的主打色，今年的iPhone 15 Pro系列將推出全新登場的深酒紅色，色號為410D0D，取代去年的深紫色，並將與蘋果常用的銀色、太空黑及金色一起亮相。

七、手握體驗更舒適

iPhone 15系列採用圓潤邊框設計，且邊框會更窄，不過螢幕並沒有變小，手機握起來的感覺將會更舒適。

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