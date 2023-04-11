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香港豪門媳廖家儀出走！瘦身成功華麗回歸八點檔！

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

【企劃特輯】

近日引爆話題的香港貴婦廖家儀，2009年嫁到香港相夫教子，在淡出螢光幕13年後，強勢復出八點檔引發民眾討論。已經是3寶媽的廖家儀坦言，「平時維持身材就是靠香港貴婦圈流傳的神醫養瘦帖，但回台灣拍戲從香港寄藥包來不方便，就跟台灣中醫師一起研究，把秘帖加入漢方花草瘦身概念，只喝幾天就被嚇到，針對肥肚超有用，一個月就瘦了10公斤！」

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

貴婦養瘦秘帖+專業中醫師 強強聯手共同研發

香港貴婦圈對瘦身養生都很有一套，嫁入香港豪門13年的廖家儀表示，這個瘦身秘帖是香港貴婦圈心照不宣的秘方，幾乎人人都靠這秘帖「養瘦」！
受邀回台復出拍戲的廖家儀，一定必備這帖秘方，但在台灣拿藥不方便，因此跟台灣的余雅雯中醫師討論，再與IVENOR團隊共同研發出攜帶方便的瘦身茶飲包！針對腹部脂肪消除加強配方，打造成每天可以喝的茶飲「十時塑」！！

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

10種花草萃取，結合藥草之王-紫花苜蓿，秒速啟動FG瘦體素！！

前台北市聯合醫院中醫師余雅雯表示，漢方花草瘦身講究體質的調理，「十時塑」絕對跟市面上一般瘦身茶包完全不同，「IVENOR十時塑」利用十種珍貴花草修身成分，再加上關鍵成分藥草之王-「紫花苜蓿」，秒速啟動身體內的FG瘦體素！透過獨家專利冷凍晶體濃縮製成，清毒＋去濕＋排油＋產生FG瘦體素，從根本讓”易胖體質”變”易瘦體質”。另外，茶飲劑型能達到讓人體全身吸收，並增加體內FG瘦體素。根據實測，一天一杯增加體內FG瘦體素，10天就能提升瘦體素30%，且FG瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3週能減去7公斤的體重。

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

香港政商名流使用，神醫養瘦密帖-花草燃脂茶！！

被香港名媛貴婦、政商名流指定使用的神醫養瘦秘帖，添加獨特花草成分後，再透過獨家專利冷凍晶體濃縮製成，省去自己去中藥行買藥材熬煮的麻煩，更能提升吸收、效果無可取代。強調能標靶直擊碎裂體內脂肪團塊，燃燒代謝後徹底排出，難怪才上市就引起廣大的討論，引發搶購熱潮。

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

打破喝飲料變胖的迷思！十時塑讓你”十分簡單、時時在瘦”！

「別人喝飲料是在發胖，你喝十時塑卻是越喝越瘦，真的是最佳甩油秘訣！」就連知名節目女人我最大也有介紹，讓藝人黃沐妍（小豬）在試喝後讚不絕口，引起眾人搶著說：「之後飲料全都要換成十時塑花草燃脂茶，好喝又不發胖」專業營養師建議，每天一至二杯十時塑，完全可以取代每天喝的手搖飲，又不礙身材走樣，不論想要熱泡、冷飲甚至天氣熱想要加冰塊通通都可以！

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

開心在臉書曬出自己泳裝照的廖家儀，貼文一出不少網友直呼「這是生了三個小孩的身材?太不科學了！」、「女神都在喝一定也要跟著喝」、「十時塑大餐前喝一杯，凡吃下不留痕跡！！」、「十時塑真的是我喝過最好喝的花草燃脂茶」
；廖家儀開心之餘也說：「現在能有這麼好的身材，都是因為十時塑才做得到！這次我將私人秘帖公開，就是希望有更多人跟我一樣不再有減肥的痛苦，用健康調理的方式，讓自己簡簡單單、隨時喝隨時瘦，這絕對是最快樂的事！」

▲▼廖家儀,瘦身,瘦身茶。（圖／十時塑提供）

隨時喝隨時塑「十時塑」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8g8
●MOMO購物網特惠組：https://chshop.work/2F4Ah
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367

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關鍵字：

廖家儀瘦身瘦身茶

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