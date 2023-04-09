快訊／解放軍早上派9種軍機、58架次　共艦9艘次擾台

就在蔡英文結束訪美行程後，解放軍東部戰區隨即宣布4月8日至10日按計劃在台灣海峽和台灣北部、南部及以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。《解放軍報》今（9）日刊出的報導中透露部分軍演細節，包括空軍轟6-K掛彈進入預定空位模擬精確打擊、海軍054A護衛艦首艦徐州艦也現蹤台灣東部海域。