快訊／解放軍早上派9種軍機、58架次　共艦9艘次擾台

▲殲16。（圖／國防部提供）
記者陶本和／台北報導
針對中共展開「圍台軍演」，國防部9日表示，中共持續於台海周邊軍演，今日迄1200時止，編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機58架次，其中逾越中線及進入西南空域31架次，而共艦有9艘次。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵措施，綿密掌握共軍動態，依「不升高衝突、不引發爭端」原則，責派在航任務機、艦及地面飛彈系統，嚴密監控、適切應處。
▲殲16。（圖／國防部提供）
記者陶本和／台北報導
針對中共展開「圍台軍演」，國防部9日表示，中共持續於台海周邊軍演，今日迄1200時止，編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機58架次，其中逾越中線及進入西南空域31架次，而共艦有9艘次。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵措施，綿密掌握共軍動態，依「不升高衝突、不引發爭端」原則，責派在航任務機、艦及地面飛彈系統，嚴密監控、適切應處。
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