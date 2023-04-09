桃園「甡甡路」該怎麼念？正確讀音曝光　前里長揭命名由來

▲楊梅有一條路叫做「甡甡路」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

全台有不少特別的路名，但你會念這條路嗎？桃園市楊梅區東流里有一條路叫做「甡甡路」，許多人看到都傻住，就連當地人都不見得能念對。不過其實這條路名是有由來的，前里長透露，當地早年盛行酪農業，養了許多頭乳牛，希望該處能夠生生不息，才會取這個名字。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，笑說近日在路上和媽媽報平安說快到家了，結果對方詢問「現在在哪裡了？」他看了一下路名卻回答不出來，不知道「甡甡路」該怎麼念？

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照片曝光後，不少人看到後也愣住了，表示「一直生的路」、「生生生生路就好了啊」、「有邊唸邊，沒邊唸中間呀」、「藍藍路我知道，生生生生路我第一次看到」、「字不難，不知道怎麼唸而已」、「取這名字的公務員太狠了」、「還好下方還有英文可以唸」、「人生中第一次覺得羅馬拼音比中文還親」、「生的四次方路」。

但也釣出許多人解答，「念ㄕㄣ啦」、「甡ㄕㄣ，不難，楊梅人以前就這樣喊了」、「ㄕㄣㄕㄣ路，甡，眾生並立之貌」、「ㄕㄣ，一看就知道在楊梅」、「不是ㄥ，是ㄣ哦」。根據教育部重編國語辭典修訂本，「甡」發音念作「ㄕㄣ（音同身）」，意思是眾多，有眾生並立之貌。

前東流里長劉定唐指出，甡甡路一帶在3、40年前是酪農大本營，全盛時期甚至有超過50家酪農、上千頭乳牛，當地紡織廠因此將其取名為「甡甡」，有生生不息的涵義。而後該間紡織廠被潤泰集團收購，改名為潤宏紡織廠，不過已在數年前關閉，原廠址轉型為公園。