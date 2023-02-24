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中原大學增設半導體碩士學位學程　打造人才庫

▲中原大學增設半導體碩士學位學程　

▲中原大學理學院院長吳宗遠表示，增設的半導體碩士學位學程，將讓中原大學成為半導體人才庫！（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培育台灣半導體人才，中原大學攜手多家半導體產業鏈領先企業成立人才培育推動聯盟，23日舉行「產學攜手培育半導體人才推動聯盟暨新興半導體產學合作研究中心成立典禮」。中原大學理學院院長吳宗遠指出，中原大學將鏈結國內相關企業進行產學共構，於理學院增設半導體碩士學位學程，讓中原大學成為桃園地區的半導體人才庫！

中原大學「產學攜手培育半導體人才推動聯盟暨新興半導體產學合作研究中心成立典禮」。包括日月光、世界先進、合晶科技、南亞科技、晶成半導體、新應材與南方科技等企業代表參與，共同投入產學研究，產學攜手培育半導體前瞻人才。

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▲中原大學增設半導體碩士學位學程　

▲中原大學與半導體企業龍頭產學攜手，為全球半導體前瞻人才布局。（圖／中原大學提供）

中原大學校長李英明表示，中原大學以理工起家，具有厚實研究能量，台灣許多重要企業的高階主管都是中原校友，未來將以厚植台灣半導體研究與人才培育為校務發展重點。日月光半導體中壢廠資深副總經理沈文智說，與中原的產學合作已邁向第九年，現在台灣面臨的半導體人才荒越來越嚴重，期望持續緊密合作培養更多半導體封測產業優秀人才。

▲中原大學增設半導體碩士學位學程　

世界先進積體電路公司處長李維哲提到，世界先進是桃園唯一有晶圓代工廠的半導體公司，未來將積極投入資源，與中原攜手共創新局。合晶科技總經理張憲元認為，公司在中原校友焦平海董事長帶領下，與中原大學持續進行學生企業實習、充實儀器設備、講師授課等不同合作模式，以「在地人才、在地培育」的理念，一起將優秀人才留在桃園。

南亞科技副總經理吳志祥提到，很高興與中原深化產學合作關係，期待透過學校資源及環境，提升公司自主研發能力。南方科技營運長王嘉業則表達在聯盟及中心籌備及成立過程中能恭逢其盛，參與化合物半導體檢測及數位光學設備之籌設及相關合作之推動，倍感榮幸。

晶成半導體光電元件中心資深處長陳世益提到化合物半導體躍身成為全球矚目焦點，公司投入諸多資源於光電與微電等前瞻技術領域，並已和中原大學啟動產學實習計畫；新應材總經理郭光埌亦表示，新應材公司每年投注10%營業額作為研發經費，致力於自主研發與生產半導體先進製程與封裝材料。希望透過此次合作，未來與中原大學共同為台灣半導體產業培育更多優秀人才。

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