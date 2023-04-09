　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小耳朵年幼苦、鼻子挺40歲大爆發！學看面相好處：不再羨慕別人

▲▼醫師分享，按耳朵飢點（紅圈處）可幫助減緩過度旺盛的食慾。（圖／記者張乃文攝）

▲耳朵小的人，可能年幼時過得非常辛苦。（圖／記者張乃文攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

我常被很多人問到，學會看面相最大的好處是什麼？我認為就是不嫉妒別人，因為當我們看著別人的時候，就能夠看見他的完美與不完美。

●耳朵小不圓，小時候遭受苦痛的可能性高

[廣告]請繼續往下閱讀...

教大家一個簡單的判斷方式，一個人耳朵比較小，或是耳朵不圓，就能知道這個人小的時候，大概是一至十五歲，過得非常非常辛苦；他甚至可能在那段期間就嘗盡人間所有苦頭。他的父母可能也都在忙，沒辦法關注到他，導致他一生都非常勞碌，兢兢業業、如履薄冰，導致他內心孤獨感很重，同時也非常地焦慮，即使他今天看起來雍容華貴，獲得許多外在亮麗的評價或事業上的成就，也都是他在小時候一路吃苦走來的。

●鼻子挺拔四十大爆發，興趣是成功的累積過程

還有一種人，講好聽是每天過得很愜意，說直白一點就是整天一事無成，懶懶散散的。這類型的人之中，有些可能喜歡畫畫，有些喜歡寫書，看似做這些事賺不到錢，看不出有什麼意義，但看到他的面相就能發現，他的鼻子很挺拔。鼻子挺拔的人，通常會在四十歲開始大爆發，屆時就會知道，原來他現在做這些看似沒有意義的事，都是一種累積的過程，只要等到了四十歲，一切都會開始走上坡。

●看懂面相不再妒羨成功人士，因他們走過了不同的艱辛之路

所以有些人現在水深火熱，過著痛苦不堪的生活，其實都只是在塑造美好未來的過程。依照同樣邏輯，你再去看看身邊有些四十多歲成功人士，可以發現他們的眉毛既濃又黑、眼睛大，然後額頭很窄，這樣的面相代表他在四十歲前可說是非常艱辛刻苦，一路跌跌撞撞才走到這裡。當你學會看面相，就不再會去羨慕他們，因為前面吃了多少的苦痛，都一目了然一清二楚，也才明白世上沒有完美的人生，只是每個人的生命歷程走在不同的階段，不同的時光。

●不需放大自己不好之處，紫微斗數世界裡好壞都是公平的

有段美國流傳的短詩，就寫道：「每個人都有屬於自己的時區，你並沒有太快也沒有太慢，不需要拿自己的時區與他人相比，要相信生命中的一切都有美好的安排，在自己的時區裡一切都是準時的。」接受現在當下的自己，才真正有完美的人生。很多宗教在探討怎麼樣能夠得到喜樂，其實都是一種一元化的邏輯。好與不好，都是透過對比而來的，所謂的完美，就是已經沒有可以對比的，就停在這裡，它就是一個好的狀態。當永遠都只有好的時候，無時無刻你都覺得自己處在非常好的狀態中，才有可能達到所謂的「完美」。

●沒有人是真的完美的，學著接受當下的自己才有美好人生

所以一旦你能走向這過程，生活就能真正達到永遠的快樂，以佛教的語言來說，就是大家常講的「西方極樂世界」，這其實是一元化的認知。以道教的邏輯來看也是相同的，回到道的層面，你讓自己看待永遠只有一元、永遠只有「樂」這個狀態，也是達到真正的完美。希望大家能體悟一元完美的過程，常常練習及理解沒有人是完美的，換個角度看世界，生活才會變得更好。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝
中共環台軍演　美國喊話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

小耳朵年幼苦、鼻子挺40歲大爆發！學看面相好處：不再羨慕別人

休旅車上國道「前後都沒人」！女友愣：明明大塞車　內行一看秒懂

普發6千領兩次！他查帳發現「入帳被扣掉」氣炸：像是被人搶

快訊／花蓮20:14發生規模4.7地震　最大震度3級

酥酥甜甜！4步驟做「酥皮蘋果甜甜圈」　就靠它免調味

台灣女背包客沙巴出車禍！教會1星期「籌到165萬元」爆暖心

台男激戰外傭...半年就想婚！驚愣「食物被加料」　真相超恐怖

男友餐廳求婚「送8萬戒指」！她一看臉綠想分了：真的超像猴子

明晨爆冷剩13度！下周末又變天　有望迎「首颱」時間曝

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

台南27歲男遭砍+右胸中彈　丟包醫院急診室前搶救不治

解放軍太原艦逼近台灣24浬！　海軍、海巡2對1監控阻卻侵入

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

小耳朵年幼苦、鼻子挺40歲大爆發！學看面相好處：不再羨慕別人

休旅車上國道「前後都沒人」！女友愣：明明大塞車　內行一看秒懂

普發6千領兩次！他查帳發現「入帳被扣掉」氣炸：像是被人搶

快訊／花蓮20:14發生規模4.7地震　最大震度3級

酥酥甜甜！4步驟做「酥皮蘋果甜甜圈」　就靠它免調味

台灣女背包客沙巴出車禍！教會1星期「籌到165萬元」爆暖心

台男激戰外傭...半年就想婚！驚愣「食物被加料」　真相超恐怖

男友餐廳求婚「送8萬戒指」！她一看臉綠想分了：真的超像猴子

明晨爆冷剩13度！下周末又變天　有望迎「首颱」時間曝

雷／《牛車》又一位「主演領便當」！　安心亞一句台詞網噴淚：太狠了吧

《超級瑪利歐》碧姬超強根本不用救…網掀震撼廣告：當公主這麼難？

慵懶氛圍一件洋裝就足夠！DIOR和服高雅有型、Simone Rocha裙襬好浪漫

宋嘉翔國中剛練捕就被桃猿注意到　古久保笑他跑步像迅猛龍

哈利王子被爆狂要錢！　英王查爾斯氣炸拒接電話：我不是銀行

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

旅外是天方夜譚？林立：我有坤宇的守備就去

問診10分鐘開藥僅2元！　台中醫師陝西開診所被笑傻：就喜歡這樣

明開放ATM領6000！銀行祭翻倍優惠　直接爽抱1.2萬

美眾院外委會主席：如果中國犯台　美國可能派兵

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

生活熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

明晨爆冷剩13度！下周末又變天

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

普發6千領兩次！他見「入帳被扣掉」氣炸

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

不給換錢！客拿3瓶飲料「3000元分3次結帳」店員超火

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

男友餐廳求婚「送8萬戒指」！她一看臉綠想分了

包養妹剛暈船！正宮一回台「她秒被打入冷宮」

更多熱門

相關新聞

lululemon擠進運動服三巨頭的秘密

lululemon擠進運動服三巨頭的秘密

lululemon近年加速成長，去年在運動類品牌銷售額排名第二，僅次於大魔王Nike；而它不只在運動服飾類突出，甚至市值已擠進全球服飾界三巨頭之一，勝過H&M。日本行銷專家分析，lululemon重視「體驗」勝過「販售」，還收購新創健身企業，加深與「顧客穿瑜伽服時間」的關係。

拜祖先=顧源頭！按鈕壞了機器再好都沒用

拜祖先=顧源頭！按鈕壞了機器再好都沒用

心理專家認證：「逃避」真的有用

心理專家認證：「逃避」真的有用

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

陷入焦慮⋯找出5件東西拖自己出來

陷入焦慮⋯找出5件東西拖自己出來

關鍵字：

簡少年時報出版

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

告五人「第4名團員」罕見露面了！

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

男硬舉90kg椎間盤破了！健身工廠須賠償

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

愛喝飲料恐洗腎！醫驚吐「每周上限杯數」：10年就腎衰竭

明晨爆冷剩13度！下周末又變天

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

爸爸從「2m高工地摔落」腦部手術中！　正妹YTR求集氣

選風景照 測你的「快樂來源」是？

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面