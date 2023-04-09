小耳朵年幼苦、鼻子挺40歲大爆發！學看面相好處：不再羨慕別人





▲耳朵小的人，可能年幼時過得非常辛苦。（圖／記者張乃文攝）

文／簡少年

摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書》

我常被很多人問到，學會看面相最大的好處是什麼？我認為就是不嫉妒別人，因為當我們看著別人的時候，就能夠看見他的完美與不完美。

●耳朵小不圓，小時候遭受苦痛的可能性高

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教大家一個簡單的判斷方式，一個人耳朵比較小，或是耳朵不圓，就能知道這個人小的時候，大概是一至十五歲，過得非常非常辛苦；他甚至可能在那段期間就嘗盡人間所有苦頭。他的父母可能也都在忙，沒辦法關注到他，導致他一生都非常勞碌，兢兢業業、如履薄冰，導致他內心孤獨感很重，同時也非常地焦慮，即使他今天看起來雍容華貴，獲得許多外在亮麗的評價或事業上的成就，也都是他在小時候一路吃苦走來的。

●鼻子挺拔四十大爆發，興趣是成功的累積過程

還有一種人，講好聽是每天過得很愜意，說直白一點就是整天一事無成，懶懶散散的。這類型的人之中，有些可能喜歡畫畫，有些喜歡寫書，看似做這些事賺不到錢，看不出有什麼意義，但看到他的面相就能發現，他的鼻子很挺拔。鼻子挺拔的人，通常會在四十歲開始大爆發，屆時就會知道，原來他現在做這些看似沒有意義的事，都是一種累積的過程，只要等到了四十歲，一切都會開始走上坡。

●看懂面相不再妒羨成功人士，因他們走過了不同的艱辛之路

所以有些人現在水深火熱，過著痛苦不堪的生活，其實都只是在塑造美好未來的過程。依照同樣邏輯，你再去看看身邊有些四十多歲成功人士，可以發現他們的眉毛既濃又黑、眼睛大，然後額頭很窄，這樣的面相代表他在四十歲前可說是非常艱辛刻苦，一路跌跌撞撞才走到這裡。當你學會看面相，就不再會去羨慕他們，因為前面吃了多少的苦痛，都一目了然一清二楚，也才明白世上沒有完美的人生，只是每個人的生命歷程走在不同的階段，不同的時光。

●不需放大自己不好之處，紫微斗數世界裡好壞都是公平的

有段美國流傳的短詩，就寫道：「每個人都有屬於自己的時區，你並沒有太快也沒有太慢，不需要拿自己的時區與他人相比，要相信生命中的一切都有美好的安排，在自己的時區裡一切都是準時的。」接受現在當下的自己，才真正有完美的人生。很多宗教在探討怎麼樣能夠得到喜樂，其實都是一種一元化的邏輯。好與不好，都是透過對比而來的，所謂的完美，就是已經沒有可以對比的，就停在這裡，它就是一個好的狀態。當永遠都只有好的時候，無時無刻你都覺得自己處在非常好的狀態中，才有可能達到所謂的「完美」。

●沒有人是真的完美的，學著接受當下的自己才有美好人生

所以一旦你能走向這過程，生活就能真正達到永遠的快樂，以佛教的語言來說，就是大家常講的「西方極樂世界」，這其實是一元化的認知。以道教的邏輯來看也是相同的，回到道的層面，你讓自己看待永遠只有一元、永遠只有「樂」這個狀態，也是達到真正的完美。希望大家能體悟一元完美的過程，常常練習及理解沒有人是完美的，換個角度看世界，生活才會變得更好。

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造。