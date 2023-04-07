遭88槍案「紅龜」剁斷雙掌　黑幫份子「囡仔昌」駕BMW自撞慘死

▲被台南學甲88槍槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌的「囡仔昌」劉子賢，意外在彰化駕車自撞身亡，這場恩怨就此止步。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍等人，2014年9月間涉嫌將外號「囡仔昌」的男子劉子賢，剁斷雙掌後丟包醫院，劉男幸運搶救撿回一命，劉男因槍砲案件入獄服刑，2022年8月假釋出獄，傳出他放話要找「紅龜」報仇，未料洪政軍涉案入獄。現在竟傳出，劉男6日凌晨在彰化駕車自撞身亡。

劉男4月5日下午拜訪台南友人後駕車北上，6日凌晨2時許，劉駕駛BMW自小客車，行經國道3號北上200.4公里處彰化快官路段，不明原因突然撞擊外側護欄後翻覆，救護車緊急將劉男送往彰化基督教醫院搶救，仍傷重不治身亡，經抽血檢測，酒測值為零，劉男遺體6日下午運回台南市立殯儀館。

據了解，綽號「囡仔昌」的劉子賢，當年遭「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌丟包醫院，因犯案手段兇殘震驚社會，檢警調查，劉男係因幫女性友人出頭，得罪洪政軍，2014年9月7日凌晨，洪政軍假借中秋烤肉名義邀約劉男，劉男與4名友人到場，雙方一言不合，爆發衝突。

洪政軍持槍對空鳴槍，劉男友人馬上逃離現場，劉男被洪政軍等人押走並綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，持武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下雙掌，而後駕車載劉男至台南市立安南醫院「丟包」，劉男走進急診室後，因失血過多休克，所幸及時搶救撿回一命。

另一方面，劉男被剁下的一雙斷掌，遭洪政軍等人丟棄於安南區國聖橋下遍尋不著，劉男就此殘疾因此對洪政軍心有怨恨，假釋出獄後就揚言要找洪政軍報復，但洪政軍因88槍槍擊案被捕，劉也自撞身亡，讓這場江湖恩怨隨之落幕。