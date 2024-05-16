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社會 社會焦點 保障人權

新北國中生遭同學「巴頭」　火大揮美工刀！他左手臂濺血送醫

▲▼高中生遭砍送醫。（救護車示意圖／記者陳雕文攝）

▲漳和國中國中生遭美工刀劃傷送醫。（救護車示意圖）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區某國中16日上午11時許發生流血衝突，15歲許姓國三生與同班14歲蔡姓男同學及其他同學討論考試成績，過程中，嬉笑打鬧調侃蔡生：考得不錯喔！突然有同學用手拍打蔡的頭部，引起他的不滿，竟直接拿美工刀揮舞，不慎劃傷旁邊許生手臂，當場鮮血直流，幸好傷者意識清楚，經救治無大礙，校方目前已通知家長並通報教育局。

據悉，該校三年級某班一群同學在教室內討論考試成績，其中蔡姓男學生被其他同學調侃「考得不錯喔」，突然有同學伸手拍打蔡生頭部，挑釁的行為引起他的不滿，直接拿出美工刀揮舞，不慎劃傷旁邊圍觀的許姓同學左手臂，當場鮮血直流。

校方獲報到場安撫情緒失控的蔡姓學生，並通報119救護車，將受傷的許生送醫救治，所幸許生意識清楚，經救治後無生命危險，校方目前已通知雙方家長到校，並依規定通報新北市教育局進行調查。

新北市教育局表示，本案為學生下課時間因考試表現引發口角衝突，不慎衍生意外受傷事件，學校知悉後立即由校方緊急處置送醫及通報，目前學生平安，受傷學生接受進一步治療。校方已第一時間啟動安心輔導，確保班級學生穩定，目前班級正常上課。另已聯繫雙方家長，均已到場協助處理後續事宜。有關事件發生確切原因，學校將進一步釐清，並啟動相關學生積極輔導措施。將以具體預防輔導策略，加強學生對校園友善環境的認知與實踐。

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