14歲少年保送清華大學「宴客完發現是假的」　爸爸崩潰了

▲男子剛搬家又得知孩子保送大學，便開席宴客慶祝。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸江蘇省常州市一名父親近日喬遷，同時被告知14歲的兒子保送清華大學後，立刻廣邀親友、開席宴客一起慶祝。沒想到，宴會照片被網友瘋傳、討論，這名父親才意識自己被騙，感嘆覺得非常丟臉，兒子也一周沒去上學了。

綜合陸媒報導，少年父親表示，當時只得知兒子保送清大，想到剛搬家要慶祝，便找來親友在酒店內擺桌設宴。當下，酒店業者聽到他的兒子14歲就保送清華大學，便在宴會中的大螢幕上方打上「升學宴、金榜題名，賀14歲XXX保送清華大學」，現場照片4月3日在網路瘋傳，許多網友質疑孩子14歲怎麼可能保送，懷疑父母被補習班騙了。

▲▼少年的父親事後確認，才發現兒子沒有保送清華大學。（圖／翻攝微博）



「我們現在後悔死了！」該名父親表示，因為兒子本來學習成績就很好，收到資訊的當下不疑有他，經過網友提醒才打去清華大學確認，發現兒子根本沒有保送，現在一家人收受到打擊而失眠，孩子的心情也受到影響，開學了都還沒去學校報到。

此外，網傳該名父親被仲介、補習業者詐騙3萬元人民幣（約13.3萬元新台幣）。對此，該名父親表示，被騙錢是假的資訊，他們只有孩子保送清大一事被騙。