快訊／受刑人「監獄門前脫逃」　清明收假姊姊載至門口沒進去

▲台中外役監姜姓受刑人逾假未歸。（圖／刑事局）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中監獄外役監今(6)日傳出26歲受刑人姜建利返家探親卻逾假未歸，台中監獄緊急通報第四警分局協尋，並發布通緝、公開正面照，台中監獄表示，姜的姊姊原本在今日下午1時載到外役監門口，怎料姜卻未進去，逃離現場。

台中監獄表示，姜建利申請返家探親，於4月3日放假返家，原訂於6日下午1點返回監獄。家中有1名親屬姊姊，今天姊姊按照規定時間，載弟弟到監獄門口，但姜沒進去監獄竟逃跑，目前仍不知去向。