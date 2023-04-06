新竹縣政府硬起來！要六福村「半年內清點狒狒數量」　還要植晶片

▲新竹縣農業處限六福村半年內要清點完狒狒並植入晶片。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

針對狒狒脫逃事件，新竹縣府農業處依違反野生動物保育法對六福村開罰5萬元，同時要求六福村的狒狒飼養環境及放養場域，必須於1個月內完成防逃設施改善及人員教育訓練，並於6個月內完成狒狒種類數量盤點及植晶片，之後會再清查，如有違反野生動物保育法之規定者，將依規裁罰。

六福村狒狒逃亡將近2周後慘死獵槍下，六福村則表示，由於發現狒狒特有的結紮痕跡，判定這隻逃亡狒狒出自六福村。

▲▼六福村接下來要面對清點狒狒以及植入晶片的問題。





新竹縣農業處今表示，據野生動物保育法第37條規定：「野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失，如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕。」財團法人莊福文化教育基金會於本縣登記飼養保育類野生動物東非狒狒，未於逸失動物時積極通報並啟動逸失後圍捕工作，新竹縣政府業於112年3月31日以府農森字第1124011560號函依違反野生動物保育法第37條規定，依同法第51條第1項第8款規定核處財團法人莊福文化教育基金會最高5萬元之罰款。

「是否還會有其他的違反野生動物保育法事項？」新竹縣政府農業處也回應，林務局於3月31日邀集六位動物及AI專家，針對財團法人莊福文化教育基金會附設動物園之狒狒飼養環境及放養場域，於1個月內完成防逃設施改善及人員教育訓練，並於6個月內完成狒狒種類數量盤點及植晶片。

新竹縣政府會依林務局指示以及專家學者提供專業意見，責請該基金會依限盡速辦理改善。屆時清查如有違反野生動物保育法之規定者，將依規裁罰。