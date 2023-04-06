麥卡錫見蔡英文「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文於美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會面，引起各界討論，白宮首席副發言人達爾頓及白宮國安會發言人柯比都重申，蔡英文過境美國不是常例行性的，要中國別過度反應。前民進黨立委郭正亮則說，麥卡錫在邀請卡上寫「President Of Taiwan」，已經是在替蔡英文出氣了。

郭正亮昨晚在節目《大新聞大爆卦》表示，白宮明顯在打壓蔡英文，留面子給北京，「蔡英文回國還能說『台美關係堅若磐石』嗎？』民主黨打壓的太明顯了」，而總統府知道台灣民眾的感覺是什麼，就急著把傑弗瑞（Hakeem Jeffries）的東西秀出來，「確定麥卡錫要見（蔡英文），然後邀請卡上面又寫President Of Taiwan，這個麥卡錫已經在幫妳出氣了」。

▲蔡英文會見麥卡錫。（圖／路透）



郭正亮認為，麥卡錫把邀請函寫得這麼露骨，「白宮會沒有意見嗎？白宮只是氣在心裡，然後不知道怎麼辦」，他提到，白宮一定會關注麥卡錫在雷根圖書館的細節，比方說先前提到會有聯合聲明，如果有全銜一定是照邀請卡上的寫，「那不就是President Of Taiwan，那拜登搞了半天不就破局了？」

郭正亮說，如果真的有發出聯合聲明，而且還寫有全銜，那可以說是空前，他認為白宮不會讓這件事情發生，如果發生了「就代表拜登的能力有問題」，「前面控場控到這個程度，在這裡卻控不住，就代表外交的主導權已經沒有了」。

▼蔡英文會見麥卡錫。（圖／翻攝蔡英文推特）

