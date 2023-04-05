國防部：美組專案小組優化台美軍售程序　每月與我方召開視訊會議

▲美國國防部與國務院組專案小組，處理、優化台美軍售程序。圖為雙聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正6日將到立法院外交國防委員會進行專案報告。該份報告中提及，美國國防部與國務院組專案小組，處理、優化台美軍售程序，且至少每月與我國國防部召開視訊會議，另我方也向美提出「多元軍購籌獲途徑」的建議，請美方協助洽詢其他供應商或盟邦供售類同裝備。

立法院外交國防委員會規劃國防部長、外交部次長、國家安全局副局長6日進行「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」報告。

根據取得的國防部此次專案報告內容，國防部針對美國《2023 財政年度國防授權法》（NDAA 2023）中特別制定「台灣韌性強化專章」一事，分「強化交流訓練」、「加速軍購程序」、「區域緊急庫存」等3部分，說明執行現況。

在強化交流部分，國防部指出，美國防部及印太司令部，已規劃自2023至2025 年，循「建立」、「整合」與「執行」等三階段，建立雙邊網路系統，建構共同作戰圖像，並執行多層級部隊協訓及後備動員演訓，以持續落實台美訓練合作計畫。

加速軍購程序方面，國防部說，依據第5507條，美國防部與國務院政軍局特別組成專案小組專責處理優化軍售程序，至少每月與本部召開視訊會議，確保及早取得各項必要武器裝備。

針對美國軍備產能受國際供應鏈影響無法如期交運的裝備，國防部指出，我方已向美國提出「多元軍購籌獲途徑」建議，請美方協助洽詢其他供應商或盟邦供售類同裝備，以協助我即時獲裝；未來本部將持續與美方密切合作，確保兵力整建依規劃期程完成作戰需求。

國防部也說，依據第5505條，針對目前交運延遲的軍購案，本部與美方共同研討，將美國防部庫存之類同裝備，先行提供予我國，以及時滿足我作戰部隊的任務需求。

至於區域緊急困存，國防部表示，鑑於俄烏戰爭經驗及台灣的地緣戰略環境，獲立法院支持編列近80億美元特別預算，針對海空戰力所需精準彈藥生產預屯，以避免緊急狀況時遭中國封鎖；另本部與美方基於我防衛作戰需求，針對國軍部隊可立即使用的彈種，建立區域緊急庫存，俾在有效的物資接轉與運輸時間內，前運至台灣。