英粉又來！中國僑民走路工堵蔡英文嗆聲　台僑嗨喊「總統好」對陣

▲▼總統蔡英文飛抵洛杉磯，中國僑民、台灣僑胞分別抗議、喊聲支持。（圖／台灣僑胞提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文4日晚間飛抵美國洛杉磯，5日上午將與美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，屆時還會有多位跨黨派議員也會來和蔡互動。蔡英文此行2度過境美國，中國方都動員僑民到場滋事，此次在洛杉磯場更傳出人數規模更大、祭出更高工資動員僑民；但洛杉磯警方早有因應，預先架設拒馬隔離抗議人士，避免衝突擴大。

此次中國僑胞號稱聚眾千人，來到總統蔡英文此次出訪團下榻飯店外抗議，美國警方在現場架起拒馬隔離群眾避免衝突。只見中國僑民在現場高喊「一個中國」、「台灣是中國的」等口號，並手持「世界上只有一個中國」、「反對台獨」、「台獨死路一條」、「蔡英文是台海兩岸關係的麻煩製造者」等手牌。

但除了抗議蔡英文外，也有支持者來幫蔡喊聲。現場還可看到有反對中共政權的中國人到場支持蔡英文，手持「堅強的小英總統，大陸的人民也愛妳」、「台灣獨立唯一出路」、「歡迎蔡英文總統，大陸華人歡迎妳」等標語，試圖還擊。

另外，也有台灣在洛杉磯的僑胞提早到下榻飯店守候，賣力高喊「總統好、總統好、小英小英我愛妳」等，一路喊到蔡英文抵達現場；心情不錯的蔡英文到場後，看到熱情僑胞也大方上前握手寒暄。