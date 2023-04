「蔡麥會」台灣時間6日凌晨1點登場　會後發表公開談話

▲蔡英文(左)將與麥卡錫(右)會晤。(左圖/記者林敬旻攝/右圖/路透)

記者呂晏慈/台北報導

總統蔡英文將於台灣時間4月6日凌晨1點,在洛杉磯的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy),並有多位美國眾議院跨黨派議員參與,兩人會後也將分別發表公開談話。這是我國總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面,也是台美自1979年斷交以來,我國總統第三度與美國眾議院議長會談。

根據規劃,蔡英文預計於台灣時間4月6日凌晨1點(美西時間4月5日上午10點)抵達雷根圖書館,與麥卡錫進行閉門會晤,在會晤之前將公開進行合照,閉門會議之後,蔡、麥兩人將分別發表公開談話,隨後再進行午宴,相關活動預計進行到台灣時間凌晨4點半左右。

對於蔡英文將與「美國第三號政治人物」麥卡錫會面,是否是台美關係的一大突破?總統府副秘書長張惇涵稍早說明行程時受訪說,台灣是在穩健當中尋求踏實的外交,至於此次參與會晤的眾議員名單,府方不方便幫他們說明。

根據美國《自由亞洲電台(RFA)》報導,與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人,主要成員包括眾院民主黨黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar),眾議院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher),美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)等人。

此外,根據《中央社》報導,「蔡麥會」備受國際關注,包括美國主流媒體在內,有超過160名國際媒體記者申請採訪,包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。

另一方面,值此敏感時機,中共於台灣時間4月5日上午發布訊息,指將對台灣海峽發動「聯合巡航巡查」,並以在台海周邊部署地圖的方式,透露中國的「海巡06」救助輪的動態。總統府回應,都有即時掌握狀況,請國人放心。