「蔡麥會」台灣時間6日凌晨1點登場　會後發表公開談話

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、麥卡錫台灣時間6日凌晨1點會面　將發表公開談話

▲▼台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

▲蔡英文（左）將與麥卡錫（右）會晤。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文將於台灣時間4月6日凌晨1點，在洛杉磯的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並有多位美國眾議院跨黨派議員參與，兩人會後也將分別發表公開談話。這是我國總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，也是台美自1979年斷交以來，我國總統第三度與美國眾議院議長會談。

根據規劃，蔡英文預計於台灣時間4月6日凌晨1點（美西時間4月5日上午10點）抵達雷根圖書館，與麥卡錫進行閉門會晤，在會晤之前將公開進行合照，閉門會議之後，蔡、麥兩人將分別發表公開談話，隨後再進行午宴，相關活動預計進行到台灣時間凌晨4點半左右。

對於蔡英文將與「美國第三號政治人物」麥卡錫會面，是否是台美關係的一大突破？總統府副秘書長張惇涵稍早說明行程時受訪說，台灣是在穩健當中尋求踏實的外交，至於此次參與會晤的眾議員名單，府方不方便幫他們說明。

根據美國《自由亞洲電台（RFA）》報導，與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人，主要成員包括眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar），眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher），美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等人。

此外，根據《中央社》報導，「蔡麥會」備受國際關注，包括美國主流媒體在內，有超過160名國際媒體記者申請採訪，包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。

另一方面，值此敏感時機，中共於台灣時間4月5日上午發布訊息，指將對台灣海峽發動「聯合巡航巡查」，並以在台海周邊部署地圖的方式，透露中國的「海巡06」救助輪的動態。總統府回應，都有即時掌握狀況，請國人放心。

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