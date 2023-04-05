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國道內側龜速車開罰　中部6地點1年2千件！國庫進帳6百萬

▲國道警察第七大隊去年取締龜速車行駛國道內側，開出2062張罰單，為國庫進帳6百多萬，圖中時速僅91公里。（圖／國道七隊提供）

▲國道警察第七大隊去年取締龜速車行駛國道內側，開出2062張罰單，為國庫進帳6百多萬，圖中時速僅91公里。（圖／國道七隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

今天是清明連假最後一天，各地湧現龐大車潮，國道車流走走停停，國道警察表示，塞車造成慢速當然不罰，但若是前方沒車，車速卻遠低時速110公里即依法開罰，警方統計，去年在中部的國三和國六的6個路段，共開出2062張慢速車罰單，以最低3000元計算，民眾荷包損失6百多萬元，員警根據目測加上科學偵測儀器，全程錄影作為佐證，通常時速低於95公里才會開單。

國道七隊統計，去年一整年在國道三號175.1公里（沙鹿交流道附近）、231.5公里（南投服務區附近）南北向，以及國道六號14公里（國姓交流道附近）東西向共6個地點，由員警在橋上根據目視，加上以雷射光束瞄準單一受測目標進行偵測，針對慢速車行駛在內側車道，6個路段共開出2062張罰單。

開單法條是依據高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第3款的規定，其理由是車輛行駛於內側車道，前方一定距離內無其他車輛，但因其行駛速度影響後方車流正常行進，罰鍰是3000元以上、6000元以下。

警方表示，依規定內側車道車速最高時速是110公里，超過要罰，但過低也要罰，為避免爭議，內側車低於時速95公里才開單，不過，如果駕駛人行駛在內側車道，前方一定距離沒車，時速又保持在100至110公里，原則上也不罰，不過，仍建議內側還是留給超車者使用。

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