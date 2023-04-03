注射1劑「童顏針」滿臉冒膿包！　網紅喊煎熬：3年沒工作

▲一名大陸女子施打「童顏針」，怎料全臉冒膿包，治療了整整3年未見好轉。（圖／翻攝自新浪視頻）



圖文／CTWANT

為了變漂亮，不少女性會選擇做醫美，不過並非所有療程都適合每個人，河南許昌一名張姓網紅投訴，多前她到一家醫美診所施打「童顏針」，怎料滿臉冒膿包且留下多處坑疤，導致她每天活在焦慮中，整整3年不敢外出工作。

綜合陸媒報導，張姓女子3月29日向媒體投訴，她於2020年前往許昌市某間醫美診所，施打號稱可以變年輕的「童顏針」，沒想到施打後臉竟嚴重腫漲不消，臉上還不斷長出大膿包。

張女表示，她向診所反應，院長也帶著她到北京進行修復治療，但是治療過後的爛痘卻變成一處處的凹洞，讓她十分崩潰，「我煎熬著，我日日夜夜都睡不著覺，我臉毀容出不去。」

張女透露，近年來她一直都在積極治療，爛臉也讓她不敢出門工作，足足3年的時間她毫無收入，後來才得知原來當初施打的是違法藥物，「我把（童顏針包裝）照片拿給醫生看，醫生說從包裝上看是不合格藥品，是假藥。」

對此，涉事醫美診所院長表示，針對醫療疏失會負責到底，「這個事情出來了，我一點都沒有逃避責任，全力以赴配合，該我承擔的責任，我一個都不會少」，並承諾會補償受害者的損失。

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