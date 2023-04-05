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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡麥會「這4人」出席是關鍵？　黃揚明直言：高度會不一樣

▲▼台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

▲總統蔡英文將會見美國眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文將過境美國加州，並在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。資深媒體人黃揚明4日指出，我國這次出訪的訪問團裡面有4位立委隨行，包括2位民進黨立委、1位時代力量、1位民眾黨，蔡麥會中這4人會不會參與「高度會不一樣」，如果他們都有機會出席，在野黨或許能夠讓美國看到比較多元的台灣。

黃揚明昨日在節目《大新聞大爆卦》中表示，美國眾議院領袖用「Taiwan president」來稱呼蔡英文 ，是因為美國有《台灣關係法》卻沒有《中華民國關係法》，他們不能承認「中華民國」，所以用模糊概念，在不承認中華民國的狀態下，以「Taiwan president」來稱呼蔡英文是對他們而言最好的作法。

黃揚明認為，「中華民國」在國際上是很有彈性的，對兩岸時可以變成是台灣地區，但也有像瓜地馬拉一樣，認定「中華民國就是唯一的中國」，當中彈性非常大，就看誰能夠在這樣的彈性裡面取得台灣的國際空間。

黃揚明補充，這場蔡麥會中，美國還會有一些共和黨的國會領袖及議員參與，而我國這次出訪的訪問團裡面，也有4位立委隨行，包括2位是民進黨立委、1位時代力量、1位民眾黨，蔡麥會中這4人會不會參與「高度會不一樣」，如果這4位立委都有機會出席，在野黨或許能夠讓美國看到比較多元的台灣。

黃揚明也強調，蔡英文此次出訪基本上已經到了尾聲，該見的人都見了，不該見的人也沒見，最關鍵的是沒有其他國家在中途發生意外，「蔡英文現在把麥卡錫這張底牌掀出來，告訴大家她真正想達到的成就要開始了，讓大家來看這張底牌會帶來什麼效應。」

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