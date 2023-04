川普「封口費案」恐判136年！　出庭後首談話：國家要下地獄了

記者張靖榕/綜合外電報導

川普因封口費案首度出庭後,回到位於佛州的海湖莊園發表第一次談話。川普面臨34項偽造商業紀錄聯邦重罪,最高恐面臨136年刑期。

▲川普回到海湖莊園發表演說,講桌前還有競選2024總統的字樣。(圖/路透)

綜合外電報導,川普在海湖莊園交誼廳發表談話,「我唯一犯下的罪,就是勇敢捍衛我們國家不被那些想要摧毀的人破壞。」

川普還說自己在任內遭到兩度彈劾,也是美國總統歷史上首次,而彈劾他根本就是「騙局」,他接著提到卸任後聯邦調查局(FBI)闖入海湖莊園搜索,他條列出所經歷的種種「不公遭遇」,怒稱「我們國家要下地獄了」。

川普出場時現場已擠滿了支持者,他再度播放音樂「Proud to be an American」,群眾則喊著「USA、USA」。

▲▼川普在群眾簇擁下走上講台。(圖/路透)

川普2016年總統競選期間涉嫌支付13萬美元(約新台幣396萬元)封口費,要色情片女星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)閉口不談兩人風流韻事,還要求另一名前「花花公子」(Playboy)女郎、模特兒麥克道格(Karen McDougal)不得公開私下情事。為此他於4日在紐約曼哈頓地區法院出庭。

曼哈頓法院法官在川普回答「我沒有罪」後,宣布下次開庭日期為12月4日,川普律師布蘭契在庭後表示,川普對本案被起訴感到沮喪、失望而且生氣,但仍充滿動力,不會因此而停下腳步。

審理本案的法官梅爾千(Juan Merchan)並未對兩造下達禁言令,「如此的禁令是最嚴重的,也是憲法第一修正案最不能容忍的。這對川普先生更加適用,因為他是美國總統候選人。」

不過梅爾千也要求兩造律師,盡量讓客戶和證人注意自己的言行,不過他特別強調這是「請求」,並非正式的「命令」。