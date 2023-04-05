　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭爆「軟爛寄生」虧空公款　星二代回應了

張覺引因詐騙名牌包、捲入討債糾紛，去年遭法院判刑定讞，得易科罰金。

▲張覺引因詐騙名牌包、捲入討債糾紛，去年遭法院判刑定讞，得易科罰金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人張魁的長子張覺引，先前曾在東區某複合式髮型沙龍酒吧擔任主管，現遭前同事指控他到處騙錢，糾紛不斷，還欠下一堆爛帳。更誇張的是，沙龍酒吧傳出即將吹熄燈號後，張覺引便開始物色有錢的客戶及朋友投資，打算到別處開新酒吧。有人好奇向店內的設計師華爾特打聽，但遭華勸退，張得知後即不斷抹黑華，連沙龍酒吧的股東J先生也被波及。

前同事A先生說：「酒吧出入分子複雜，張覺引時常出面處理糾紛，所以Ｊ先生非常信任他，張表面上跟J先生稱兄道弟，但後來為了找金主投資新酒吧，除了誇稱之前經營酒吧每月營業額破百萬元，還嘲笑J先生根本不會管事，全靠他在撐。後來新酒吧開幕後，張被抓包A錢，跟金主鬧翻，被踢出經營團隊，後續爆發不少金錢糾紛，結果債主竟找上J先生，讓他遭受無妄之災。」

A先生表示，J先生投資的沙龍酒吧歇業後，結算發現短缺20萬元，而當時經濟狀況不佳的張覺引，曾帶老婆出國旅遊，花了20多萬元，還幫一名朋友出機票錢，大家都懷疑旅費的來源，不過，因為當時酒吧內部管理很混亂，股東們根本無力調查，最後只能摸摸鼻子認賠。

張覺引（後）與妻子（前）在沙龍酒吧任職期間，爆發不少爭議及糾紛。（讀者提供）

▲張覺引（後）與妻子（前）在沙龍酒吧任職期間，爆發不少爭議及糾紛。

此外，華爾特還告訴本刊，張覺引任職時會主動跟他的客人搭訕，並且拍合照上傳IG，還會私下留聯絡方式，華曾提醒交情不錯的客人要留意。張覺引認為華在背後說他閒話，也對外放話說華問題很大；沙龍酒吧歇業前清點產品，張還誣賴華偷拿東西，所幸老闆深入追查，發現張才是內賊，並發現張妻擔任會計時，沒幫員工投保勞健保，非常離譜。

因借名買車糾紛及後來一連串的抹黑，華爾特忍無可忍，正式對張覺引提告，雙方最後以15萬元和解，但張至今未付一毛錢；華近日總算還清替張扛下的債務，走出陰霾，同時也提醒眾人，千萬不要再被張騙了。

針對前同事指控內容，本刊多次致電並傳訊息給張覺引，但截稿前未獲得任何回應。

更多鏡週刊報導
【全文】借名買車賴債 偕妻寄生酒吧　張魁長子遭控詐騙擺爛
【星二代軟爛闖禍】詐騙擄人遭判刑還不悔改　張魁長子再爆擺爛寄生
【星二代軟爛闖禍1】膨風「長榮張家我親戚」　星二代買車貸款罰單都他繳

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
張國煒提告討140億遺產！　要求撤換4執行人
快訊／收假日！　國1「轎車自撞」回堵中
星二代爆「擺爛寄生」　黑歷史起底！曾詐騙擄人遭判刑
下周恐有今年首颱　氣象局回應了
直擊！馬英九夜遊重慶人氣爆棚　被讚帥幽默神回
「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝
張育成今年大聯盟首次先發　9棒二壘手拚本季首安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

15歲男6度性侵女同學　父母連帶賠償84萬

快訊／收假日！　國1「轎車自撞」回堵中

遭爆「軟爛寄生」虧空公款　星二代回應了

星二代吹牛：長榮張家我親戚　「軟爛寄生」誇張行徑曝

星二代爆「擺爛寄生」　黑歷史起底！曾詐騙擄人遭判刑

台版攝理教！淫教主創仙女班當後宮：精液提升靈性　信徒送5億房產

高雄男深夜「雙刀猛砍」情敵！落網反問：你老婆被睡會不會想砍人

台北妹KTV喝醉搭計程車回家　陌生男開門「我是她朋友」載走撿屍

台南驚傳街頭大亂鬥「射信號彈」起火　掉出鐵棍、拖鞋

移工彰化雙載遭撞「噴飛進田裡」！一人骨折送醫

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

不能養寵物？她自製黑柴包　可收納還能推著偽遛狗散步

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

15歲男6度性侵女同學　父母連帶賠償84萬

快訊／收假日！　國1「轎車自撞」回堵中

遭爆「軟爛寄生」虧空公款　星二代回應了

星二代吹牛：長榮張家我親戚　「軟爛寄生」誇張行徑曝

星二代爆「擺爛寄生」　黑歷史起底！曾詐騙擄人遭判刑

台版攝理教！淫教主創仙女班當後宮：精液提升靈性　信徒送5億房產

高雄男深夜「雙刀猛砍」情敵！落網反問：你老婆被睡會不會想砍人

台北妹KTV喝醉搭計程車回家　陌生男開門「我是她朋友」載走撿屍

台南驚傳街頭大亂鬥「射信號彈」起火　掉出鐵棍、拖鞋

移工彰化雙載遭撞「噴飛進田裡」！一人骨折送醫

夾娃娃機轉型「零食場」　內行：讓客人有賺到感覺

15歲男6度性侵女同學　父母連帶賠償84萬

張國煒「王子復仇」戲中戲　合作張國政破局內幕曝

恐怖畫面曝！卡車輪圈爆炸　近距離砸死34歲技工

快訊／收假日！　國1「轎車自撞」回堵中

遭爆「軟爛寄生」虧空公款　星二代回應了

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！緊牽長腿妹…滑進摩鐵全被拍

姊姊不爽老婆開戰！　哈孝遠「獨嗑滷肉飯」認：家裡非常糟

星二代吹牛：長榮張家我親戚　「軟爛寄生」誇張行徑曝

愛莉莎莎新歡「性需求無法滿足」怒離婚！　被挖曾是《大學生》班底

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

社會熱門新聞

假日農夫遭安全帽扣帶「割開脖子」　吊籠內身亡

國道3號晚間火燒車！BMW燒成「一團火球」

女喝醉搭小黃回家　陌生男騙友人帶走性侵

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

一家3口騎車後座媽揹嬰　「無法可罰」警說話了

國道奇景影片曝！貨櫃「翹起來」撞出驚天巨響

高雄男猛砍情敵！落網嗆：老婆被睡會不會想砍

即／國1休旅車自撞墜橋　5人輕重傷

台南驚傳街頭大亂鬥「射信號彈」起火

獨／中清路「方便停」被抓包非法營業　連假結束慘了

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

稱騎車不靠邊變廢鐵惹怒網紅！竹縣府回應了

一道刮痕要整塊換新！旅客控小琉球機車行碼頭堵人

星二代爆「擺爛寄生」　曾詐騙擄人遭判刑

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

14款LINE免費貼圖趕快領！　下載條件和連結看這裡

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

「最美妃子」傳離婚成功　富尪未改認證被嘲：唯一成就

「市售2大類止痛藥」過量危害！

假日農夫遭安全帽扣帶「割開脖子」　吊籠內身亡

第一眼看到是西裝還是美腿？

國道3號晚間火燒車！BMW燒成「一團火球」

即／臉書深夜大當機　畫面一片白

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面