遭爆「軟爛寄生」虧空公款　星二代回應了

▲張覺引因詐騙名牌包、捲入討債糾紛，去年遭法院判刑定讞，得易科罰金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人張魁的長子張覺引，先前曾在東區某複合式髮型沙龍酒吧擔任主管，現遭前同事指控他到處騙錢，糾紛不斷，還欠下一堆爛帳。更誇張的是，沙龍酒吧傳出即將吹熄燈號後，張覺引便開始物色有錢的客戶及朋友投資，打算到別處開新酒吧。有人好奇向店內的設計師華爾特打聽，但遭華勸退，張得知後即不斷抹黑華，連沙龍酒吧的股東J先生也被波及。

前同事A先生說：「酒吧出入分子複雜，張覺引時常出面處理糾紛，所以Ｊ先生非常信任他，張表面上跟J先生稱兄道弟，但後來為了找金主投資新酒吧，除了誇稱之前經營酒吧每月營業額破百萬元，還嘲笑J先生根本不會管事，全靠他在撐。後來新酒吧開幕後，張被抓包A錢，跟金主鬧翻，被踢出經營團隊，後續爆發不少金錢糾紛，結果債主竟找上J先生，讓他遭受無妄之災。」

A先生表示，J先生投資的沙龍酒吧歇業後，結算發現短缺20萬元，而當時經濟狀況不佳的張覺引，曾帶老婆出國旅遊，花了20多萬元，還幫一名朋友出機票錢，大家都懷疑旅費的來源，不過，因為當時酒吧內部管理很混亂，股東們根本無力調查，最後只能摸摸鼻子認賠。

▲張覺引（後）與妻子（前）在沙龍酒吧任職期間，爆發不少爭議及糾紛。

此外，華爾特還告訴本刊，張覺引任職時會主動跟他的客人搭訕，並且拍合照上傳IG，還會私下留聯絡方式，華曾提醒交情不錯的客人要留意。張覺引認為華在背後說他閒話，也對外放話說華問題很大；沙龍酒吧歇業前清點產品，張還誣賴華偷拿東西，所幸老闆深入追查，發現張才是內賊，並發現張妻擔任會計時，沒幫員工投保勞健保，非常離譜。

因借名買車糾紛及後來一連串的抹黑，華爾特忍無可忍，正式對張覺引提告，雙方最後以15萬元和解，但張至今未付一毛錢；華近日總算還清替張扛下的債務，走出陰霾，同時也提醒眾人，千萬不要再被張騙了。

針對前同事指控內容，本刊多次致電並傳訊息給張覺引，但截稿前未獲得任何回應。

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