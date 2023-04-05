星二代爆「擺爛寄生」　黑歷史起底！曾詐騙擄人遭判刑

▲張覺引（右）常主動跟同事的客人（左）搭訕，還會私下留聯絡方式。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人張魁的長子張覺引，因詐騙名牌包、捲入討債糾紛，去年被判刑，鬧上新聞，但他似乎沒學乖，最近又被多名沙龍酒吧的前同事爆料，指他自稱長榮集團張家的親戚，並靠星二代光環獲取信任，之後再以「借名買車」等理由詐騙同事、抹黑股東，甚至帶著老婆寄生酒吧地下室長達1年，同事忍無可忍對他提告，雙方以15萬元和解，但張卻擺爛，至今一毛未付。

「張覺引一直寄生在同事、朋友之間，很多人都被他拖累！」曾跟張共事的髮型設計師華爾特表示，多年前他在台北市東區一間複合式髮型沙龍酒吧工作，張覺引起初還算是低調，到職幾個月後跟同事閒聊，才透露他是張魁的兒子、藝人張峰奇同父異母的哥哥，還說長榮集團張家也是他的親戚，大家才知道他的家世背景驚人。由於張作風海派、能言善道，又有星二代、財閥背景加持，很快就博得大家的信任，直到某天，張向華開口「借名買車」，才讓華看清他的真面目。

▲資深藝人張魁（圖）與前妻生下長子張覺引，再婚後又生了二個兒子。

華爾特告訴本刊，張覺引當上主管沒多久後就問他：「你相信我嗎？可以借你的名幫我買車嗎？」並告訴他因為「私人因素」，薪水都是領現金，也沒辦法辦貸款，所以想借名買車，還強調只是暫時性的，之後就會將車過戶回自己名下，但事後張覺引一直未辦理過戶手續。

華爾特說，2019年底，沙龍酒吧因經營出問題打算收攤，同一時間，他陸續收到代買車輛的帳單跟罰單，擔心酒吧歇業後張覺引會擺爛落跑，屢次要求張盡快處理，張則以「車已找到買主接手、過戶需要時間」等各種理由拖延，華遲遲等不到錢入帳，卻收到更多催繳通知及罰單。

▲張覺引（後）與妻子（前）在沙龍酒吧任職期間，爆發不少爭議及糾紛。

張覺引的另一名前同事Ａ先生也告訴本刊，張後來還帶著妻子偷偷住進店內的地下室，晚上等店打烊後，他們就睡在沙發上，蓋店裡的毯子，在廁所用臉盆接水洗克難澡，連洗髮精也用公司的。

Ａ先生表示，張覺引跟妻子寄生酒吧的事，很快就被其他同事發現，當同事問起時，張總是回答：「我們還在找房子，只是暫住在店裡。」但整整寄居了一年，還要求同事們幫忙保密，不要告訴股東。

▲前同事要求張覺引還錢，張卻一再賴債，還打悲情牌拖延。

後來華爾特忍無可忍，正式對張覺引提告，雙方最後以15萬元和解，但張至今未付一毛錢；華近日總算還清替張扛下的債務，走出陰霾，同時也提醒眾人，千萬不要再被張騙了。

針對前同事指控內容，本刊多次致電並傳訊息給張覺引，但截稿前未獲得任何回應。

更多鏡週刊報導

【全文】借名買車賴債 偕妻寄生酒吧 張魁長子遭控詐騙擺爛

【星二代軟爛闖禍1】膨風「長榮張家我親戚」 星二代買車貸款罰單都他繳

【星二代軟爛闖禍2】借住同事空屋行徑超沒品 他寄生公司連洗髮精也偷用