川普將為封口費案首次出庭　律師：絕不認罪

▲美國前總統川普3日抵達紐約。（圖／路透）

中央社華盛頓3日綜合外電報導

76歲的美國前總統川普因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元封口費相關調查產生的罪名遭到起訴。他今天已飛抵達紐約，預計明天出庭。律師團表示，川普不會認罪。

川普（Donald Trump）是史上首位遭刑事起訴的卸任總統，不過目前還不清楚確切罪名有哪些。

川普律師團已表示川普不會認罪，說川普將尋求在不受審的情況下撤銷指控，並補充說川普與檢察官達成認罪協議的可能性「為零」。

以下是英國廣播公司（BBC）和法新社整理的關鍵問題。

●川普被指控什麼罪名？

2016年川普競選總統時，色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）想向媒體兜售川普2006年與她發生婚外情的故事。川普團隊聞風後，由他的前任律師柯恩（Michael Cohen）出面付給對方13萬美元封口費。

這筆付款並不犯法，然而川普事後償還柯恩這筆金額，帳面紀錄卻是法律費用。檢察官認為，川普因此犯下做假帳，在紐約是刑事輕罪。

檢察官也可能聲稱川普違反選舉法，因為他是為了不想讓選民知道過往婚外情，而試圖隱匿支付封口費；為了掩蓋一項犯罪而做假帳，則構成重罪。

●接下來會發生什麼事？

紐約市法院發言人表示，川普的傳訊將於當地時間4日下午2時左右展開。

至於針對川普提出的正式指控有哪些，要等到法官宣讀後才會公開。

●川普會按指紋嗎？

川普的律師已經表明，川普將不會被上銬，且法院可能同意允許他從私人通道進入法院，而非按照一般作法在媒體面前「押送犯人」（perp walk）。

然而，進了法院，川普將一如所有刑事案件的被告一般完成按指紋、拍大頭照程序。登記過程從頭到尾都將有特勤局人員陪同。

接著，川普將在等候區或牢房中等待法官傳喚，並針對起訴書所指控的罪行作出答辯。川普司法團隊的塔科皮納（Joe Tacopina）表示，川普將不認罪。

法官可能會設定川普釋放條件，並安排下一次開庭日期。

川普的律師表示，川普將尋求在不受審的情況下撤銷指控，並補充說前總統與檢察官達成認罪協議的可能性「為零」。

川普預料將獲得保釋，在提訊後不久離開紐約飛回佛羅里達州的住處，並計劃於晚間8時15分在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表講話。

●川普什麼時候受審？會被定罪嗎？會坐牢嗎？

目前尚不清楚何時會進行審判。

一旦案件完成登記並選定了法官，其他細節可能就會跟著到位，例如審判的時間。

鑒於刑事指控尚未公布，很難預測是否會真的定罪，能否史無前例地見證一位美國前總統被判刑入獄。

針對川普的指控據信與商業欺詐以及觸犯競選財務法有關。若是輕罪遭定罪將招致罰款；但如果因重罪被定罪，川普將面臨最高4年的有期徒刑，不過法律專家預測罰款的可能性較大，入獄服刑的可能性極小。

●川普若被捕還能選總統嗎？

美國法律沒有任何規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，甚至可從獄中領導國家。因此，無論川普遭到起訴或甚至定罪，都不能阻止他繼續競選總統。他也已經清楚表明，無論結果如何，他都會繼續打選戰。

不過若川普被捕入獄，無疑會阻礙他的競選活動。這雖然可能凝聚一些共和黨選民對他的支持，但仍會讓一名想要到處遊說選民及參與辯論的候選人行程大受影響。

另一方面，美國憲法第14條修正案明文禁止任何「參與暴動或叛亂」的人就任民選公職。川普曾因煽動暴動、引發2021年1月6日國會攻擊事件遭到聯邦眾議院彈劾，但參議院之後表決認定無罪。