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饒舌歌手PO血照狂炫「斃了劫匪」　1小時後遭當街槍殺身亡

▲▼美國26歲饒舌歌手達雷爾（Darrell Gentry）在休士頓街頭被射殺身亡。（圖／翻攝instagram@btb_.savage）

▲BTB Savage分享照片，吹噓女友擊斃劫匪。照片已經黑白特效處理。（圖／翻攝推特@btb_.savage）

記者吳美依／綜合報導

美國德州26歲饒舌歌手BTB Savage在社群平台分享照片，顯示自己站在血跡斑斑的廚房裡，原來是在吹噓女友親手擊斃劫匪的自衛行為。未料，僅僅1小時過後，他就在休士頓街頭被射殺身亡。

BTB Savage本名達雷爾（Darrell Gentry），30日駕駛賓士上街時，一輛速霸陸汽車（Subaru）突然停在旁邊，接著車上2名槍手瘋狂開火，他不幸身中多槍喪命。

本周稍早，BTB Savage受訪講述今年2月在公寓擊斃劫匪的過程。他說，另一名饒舌歌手聯繫自己表示想要合作寫歌，錄音當天卻帶著叔叔歐瑪爾（Omar Richardson）一同造訪，叔姪倆掏出手槍意圖搶劫。

BTB Savage立刻與叔姪檔扭打起來，女友則趁機從背後開槍擊斃歐瑪爾。他採訪時直言，自己當時拒絕幫忙叫救護車，「他是那麼地柔弱與懦弱。我隔天睡得很好，也高興得要命。」

▲▼美國26歲饒舌歌手達雷爾（Darrell Gentry）在休士頓街頭被射殺身亡。（圖／翻攝instagram@btb_.savage）

▲BTB Savage在休士頓街頭被槍殺。（圖／翻攝instagram@btb_.savage）

BTB Savage的母親伯妮塔（Bernita Ward）深信兒子遭到報復性殺害，她曾警告趕快刪除那張照片，也不要接受任何採訪，卻仍未能阻止憾事。休士頓警方目前仍在追緝槍手，警察局長芬納（Troy Finner）沒有提及BTB Savage是否因為炫耀行為惹上殺身之禍，但表明此案「不是隨機的」。

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