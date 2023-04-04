陽明醫哥筆戰博士生！狂酸「魯蛇、單身沒人愛」　下場慘了

▲陽明醫哥筆戰博士生。（圖／翻攝PTT）

記者陳韻如／高雄報導

張姓小兒科住院醫師、網路論壇PTT名人「陽明醫哥」才剛因婚外情，被法官判決須賠償妻子40萬元，而近日又因在網路上與一名博士生筆戰，他罵了對方，「魯到無可救藥」、「單身沒人愛」，被提告求償，又遭法官判賠9000元。

根據判決，陳姓博士生2020年12月間在PTT男女版「請問女生要的感覺到底是什麼東西？」張男回文後，雙方因此爆發筆戰，陳男先開酸，「好了啦，考不上專科的醫師，乖乖當萬年住院醫師或總醫師吧」，張男則憤怒反擊，「就算是萬年PGY，收入和社會地位也是屌打你」。

雙方一陣激烈對戰之後，張男又嗆，「台灣什麼環境大家都很清楚啦，會去念本土博班，基本上已經是魯蛇預備軍了」、「更別說你還單身沒人愛，慘中之慘，難怪世仇女仔」。不僅如此，張男還用「茫然的人生，會有愛情嗎？」為主旨發文，狠酸陳男博士班沒畢業。

陳男事後不甘受辱，氣得對張男提告求償，並要張男在PTT八卦版上張貼判決書全文7日，以恢復他的名譽權。

對此，法官審理後認為，張男的反串文章，實屬改編陳男在網站上自陳的人生經歷，具有反諷陳男的意思，已經貶低了陳男在社會上的評價，確實貶損了陳男的社會評價，最終判決張男須賠償陳男9000元。

至於張貼判決書全文的部分，由於PTT屬匿名網站，但判決書張會暴露雙方真實姓名等，可能導致張男遭他人予以負面留言、轉貼或存取，此部分駁回陳男請求。可上訴。