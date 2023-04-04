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台大「騙砲男」照片曝！1招勾人妻離婚　結果慘遭劈腿還懷孕

周男面試時，隱瞞前科資料，宏遠興業得知後，已要求他自行離職。（示意圖）

▲周男面試時，隱瞞前科資料，宏遠興業得知後，已要求他自行離職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台大畢業的周姓男子8年前與友人約定交換性伴侶，設局讓女友遭性侵，導致女友羞憤自殺，被判刑7年半。假釋出獄後利用當上市公司擔任人資主管職權，私下聯繫、追求女同事，甚至勾搭合作單位的人妻，劈腿多女，至少讓3人懷孕，還逼人墮胎。

Ａ小姐說，周男的長相、個性都不錯，加上又是台大畢業，她原本認為是個可以依靠的對象，萬萬沒想到是個渣男。為了討回公道，她以周利用職權調閱她的個資為由，向公司提報，公司調查後發現，周曾經有犯罪紀錄，卻在人事資料勾選「沒有刑事紀錄」，等同說謊，依規定可予以免職，但主管好心請他自行離職，讓他保住顏面。

另一名受害者Ｂ小姐告訴本刊，她服務的單位與宏遠有合作關係，去年3月認識周男，一開始周只是上班時間談公事，後來連下班也打電話找她，並且噓寒問暖，不時透露對她的好感，清明節時，周說想吃南部的潤餅，她好心送了潤餅給周，周則趁機向她告白。

周男靠著斯文的外型及台大的學歷，騙了不少女子跟他交往。（讀者提供）
▲周男靠著斯文的外型及台大的學歷，騙了不少女子跟他交往。

當時Ｂ小姐仍有婚姻狀態，雖然和丈夫的感情並不融洽，但她認為自己並非自由身，因此婉拒周男的追求，但周並未打退堂鼓，並表示自己願意等，不久之後，Ｂ小姐和丈夫協議離婚，周趁機安慰她，還說願意照顧她和孩子，Ｂ小姐十分感動，最後答應他的追求。

不料，2個月後，Ｂ小姐卻發現周男和公司一名已婚女員工來往密切，周也坦承不諱，Ｂ小姐心灰意冷，決定結束和周的關係。

宏遠興業是遠東集團旗下的上市紡織公司，員工逾千人。
▲宏遠興業是遠東集團旗下的上市紡織公司，員工逾千人。

沒想到命運捉弄人，Ｂ小姐此時卻懷了周男的孩子，周得知後，一開口就要求她墮胎，強調不可能為了小孩和Ｂ小姐結婚，連她想獨自生下小孩撫養，周都強烈反對，認為會影響他的前途。Ｂ小姐考量自己先前不知道已經懷孕，還因身體因素服藥好幾個月，擔心影響腹中胎兒，最後決定拿掉小孩。

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