妹子掃墓驚見「車內一坨蜜蜂」！　運將淡定繼續開

記者趙蔡州／綜合報導

安徽黃山有一名女子日前回老家掃墓，請了一位運將開車來接送，不料上車後卻發現震撼一幕，原來轎車的車頂竟棲息著一大窩蜜蜂，但運將大叔完全不在意，自在與蜜蜂們和平相處，甚至任由其在頭上飛來飛去。

根據九派新聞報導，安徽黃山有女子為了回老家掃墓，請來一位運將大叔開車送她上山，不料剛上車就發現有一大窩蜜蜂停在大叔頭上的車頂處，蜜蜂不斷堆疊形成一個圓弧形，長度大概超過了20公分，相當壯觀。

車輛上山的途中，蜂群也隨著汽車不斷起伏與抖動，宛如晃動的布丁一般。厲害的是運將大叔非常淡定，任由蜜蜂在他頭上飛來飛去，還能夠一邊唱歌一邊對著鏡頭露出燦爛笑容。

▲儘管頭上有一窩蜜蜂，運將大叔仍非常淡定。（圖／翻攝自微博）

女子也介紹說，「這些是山上的野蜜蜂，一般都不會攻擊人的，因為我們是在山裡花比較多，現在又是油菜花開花的季節」、「大叔也是在開車的時候，蜜蜂就直接跑進車裡面，大部分時間都是扒在車上面」。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「不是因為是蜜蜂怕，是密集恐懼症」、「這是蜂王飛進來了，所以其他蜜蜂跟著進來了」、「san值狂掉，已經全身雞皮疙瘩」、「能和平共處一天，我可能一分鐘都不敢」、「真正的開車兜『蜂』啊」。