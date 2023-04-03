OPEC+宣布：每日減產「160萬桶石油」　預防性維持市場穩定

▲OPEC+宣布，每日減產「160萬桶石油」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

包括沙烏地阿拉伯在內的「石油輸出國組織與夥伴國」（OPEC+）2日宣布，將自願減產每日160萬桶石油，預計從5月開始實施到今年底結束，此舉屬於預防性措施，用意在於維持市場的穩定。

根據《路透社》報導，官方聲明指出，沙烏地阿拉伯將減產 50 萬桶，而伊拉克將減產 21.1 萬桶，阿拉伯聯合大公國將減產 14.4 萬桶，科威特將減產 12.8 萬，阿曼將減產 4 萬桶，阿爾及利亞將減產 4.8 萬桶，哈薩克也將減產 7.8 萬桶。

再加上俄羅斯在2日也宣布，自願將減產50萬桶的期限延長至 2023 年底，總計減產超過 160 萬桶。

沙烏地阿拉伯能源部在一份聲明中表示，自願減產的用意在於支持石油市場穩定的預防措施。

繼兩家美國銀行倒閉後，瑞士信貸 （Credit Suisse） 也被瑞士最大的銀行瑞銀 （UBS） 拯救，導致油價跌至 15 個月低點，以應對銀行業危機。

顧問公司Energy Aspects的石油分析師沈恩（Amrita Sen）分析，OPEC+正在採取先發制人的措施，以防止任何需求減少的可能性發生。