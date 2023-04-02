太魯閣2周年！家屬夜裡「悲痛哭醒」自言自語：女兒妳去哪了？

▲太魯閣出軌事故至今兩周年。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太魯閣事故發生至今日年滿兩周年，意外造成49人不幸罹難，交通部長王國材今日出席太魯閣事故兩周年追思活動。事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，至今仍有家屬在夜裡痛哭醒來，失去女兒的家屬甚至會自言自語地問「妳去哪裏了？」難以走出失去家人的傷痛。

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陳孟秀表示，許多太魯閣號事故罹難者家屬的世界還被留在兩年前的那天，家屬失去的傷痛每天都在，沒有輕一些，只能帶著傷痛勇敢往前。

有一位家屬說，失去寶貝女兒的這兩年來，他還是常常還是自言自語地問：「妳去哪裏了？」還是會在夢裡哭到聲嘶力竭的醒來，白天仍舊得強忍著傷痛，要求自己正常的工作、正常的生活，因為害怕自己再帶給身邊的人困擾。

陳孟秀指出，這不是一位罹難者家屬的故事，這是發生在49名罹難者的遺族，這 740 天來的日子，日復一日地，思念著至親。這兩年多來，他們為失去的親人不斷訴求「台鐵改革」，即便已與台鐵達成和解，他們渴望改革台鐵安全的腳步，也從未停下。

▲王國材今日出席台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

王國材今日出席太魯閣事故兩周年追思活動表示，太魯閣列車事故屆滿兩周年，當天是一個讓人心痛的日子，這場悲劇讓交通部對於臺鐵安全改革更加堅定，這兩年來除積極推動SMS安全管理系統，也引進第三方安全獨立評鑑制度；臺鐵公司更將在明年1月1日掛牌。

儘管改革面臨各項困難，但王部長強調會堅持到底，直到成功。他也很感謝家屬將失去至親的傷痛，化為推動臺鐵改革的最大動力。至於家屬關切的外部監督，他則提及日前將借重賀陳旦前部長的專業協助外部監督會議。

台鐵局長杜微表示，兩年來臺鐵厲行安全改革及精進作為，各項安全指標均有進步，事故率也顯著下降，臺鐵將持續建立安全文化，落實安全管理，提供安全可靠的輸運服務。

▲▼台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）