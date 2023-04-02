　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣2周年！家屬夜裡「悲痛哭醒」自言自語：女兒妳去哪了？

▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者柯政誟翻攝）

 

▲太魯閣出軌事故至今兩周年。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太魯閣事故發生至今日年滿兩周年，意外造成49人不幸罹難，交通部長王國材今日出席太魯閣事故兩周年追思活動。事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，至今仍有家屬在夜裡痛哭醒來，失去女兒的家屬甚至會自言自語地問「妳去哪裏了？」難以走出失去家人的傷痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳孟秀表示，許多太魯閣號事故罹難者家屬的世界還被留在兩年前的那天，家屬失去的傷痛每天都在，沒有輕一些，只能帶著傷痛勇敢往前。

有一位家屬說，失去寶貝女兒的這兩年來，他還是常常還是自言自語地問：「妳去哪裏了？」還是會在夢裡哭到聲嘶力竭的醒來，白天仍舊得強忍著傷痛，要求自己正常的工作、正常的生活，因為害怕自己再帶給身邊的人困擾。

陳孟秀指出，這不是一位罹難者家屬的故事，這是發生在49名罹難者的遺族，這 740 天來的日子，日復一日地，思念著至親。這兩年多來，他們為失去的親人不斷訴求「台鐵改革」，即便已與台鐵達成和解，他們渴望改革台鐵安全的腳步，也從未停下。

▲▼台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

▲王國材今日出席台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

王國材今日出席太魯閣事故兩周年追思活動表示，太魯閣列車事故屆滿兩周年，當天是一個讓人心痛的日子，這場悲劇讓交通部對於臺鐵安全改革更加堅定，這兩年來除積極推動SMS安全管理系統，也引進第三方安全獨立評鑑制度；臺鐵公司更將在明年1月1日掛牌。

儘管改革面臨各項困難，但王部長強調會堅持到底，直到成功。他也很感謝家屬將失去至親的傷痛，化為推動臺鐵改革的最大動力。至於家屬關切的外部監督，他則提及日前將借重賀陳旦前部長的專業協助外部監督會議。

台鐵局長杜微表示，兩年來臺鐵厲行安全改革及精進作為，各項安全指標均有進步，事故率也顯著下降，臺鐵將持續建立安全文化，落實安全管理，提供安全可靠的輸運服務。

▲▼台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

▲▼台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

▲▼台鐵太魯閣事故兩周年追思會。（圖／台鐵）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
變天時間曝！「轉冷迎雨彈」
汪小菲來台了　低調團聚家人
連2場破紀錄　林書豪：心裡不舒服
大霈才認愛4年男友「宣告分手」！
撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林
台灣第二妖怪「瑯嬌靈貓」現身高雄　專家驚喜拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以卵攻卵！專治荔枝椿象　彰縣府首度用無人機釋放平腹小蜂

太魯閣2周年！家屬夜裡「悲痛哭醒」自言自語：女兒妳去哪了？

虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

連假好天氣！開工日變天「轉冷迎雨彈」　半個台灣有雨時間曝

獨／高雄OL長紅疹遭指「恐染猴痘」嚇到！醫點破關鍵：是梅毒

還權於民！職能治療師修法提「3大訴求」　拚本會期排入立院審查

畫休準備出國玩！今年還有5次連假　最強請假攻略「請3天爽休9天」

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

以卵攻卵！專治荔枝椿象　彰縣府首度用無人機釋放平腹小蜂

太魯閣2周年！家屬夜裡「悲痛哭醒」自言自語：女兒妳去哪了？

虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

連假好天氣！開工日變天「轉冷迎雨彈」　半個台灣有雨時間曝

獨／高雄OL長紅疹遭指「恐染猴痘」嚇到！醫點破關鍵：是梅毒

還權於民！職能治療師修法提「3大訴求」　拚本會期排入立院審查

畫休準備出國玩！今年還有5次連假　最強請假攻略「請3天爽休9天」

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

送洗衣服「拿回家再晾一次」！　她揭1氣味害變胖

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

台南府城獅吼宮「吼力發大財」 套票搶先預購

莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

嘉義台3線重機撞橋墩　騎士人車摔落10公尺深河谷吊掛送醫

多倫多大學高材生追職棒夢　樂天就近觀察投球能力

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

直擊！汪小菲來台「S Hotel現況曝光」 　低調團聚家人

劉基鴻炸裂3分砲　味全5局5比1中信兄弟

染髮「最佳間隔時間」曝光！醫：少選深色　染完1舉動必做

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

生活熱門新聞

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

高雄傳說「陳財佑」近照曝！在地人一眼認出

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「吞精」養顏美容？　醫：別再被男友騙了

女遇網購詐騙5萬元：政大畢又如何

記得看郵局戶頭！6千元今9點起陸續入帳　「404萬人領紅包」

連假飛日本！入境等5小時　一票人機場過夜

醫生警告連假做這件事「對腎臟6重傷害」

更多熱門

相關新聞

太魯閣事故兩周年　林佳龍：不能停止避災工作

太魯閣事故兩周年　林佳龍：不能停止避災工作

今天是花蓮台鐵太魯閣號事故二周年，總統府秘書長林佳龍2日表示，期盼明年1月台鐵公司正式掛牌，透過台鐵公司化的革新，全面落實安全第一的價值文化，「太魯閣號是我們心中永遠的痛。這些難捱的傷痛，我們不敢觸碰，但避免災害卻是我們不能停止的工作」。

太魯閣事故2周年！台鐵公司化仍喬不攏

太魯閣事故2周年！台鐵公司化仍喬不攏

清明疏運不平靜！機捷接恐嚇「台北站放炸彈」　共構台鐵全面警戒

清明疏運不平靜！機捷接恐嚇「台北站放炸彈」　共構台鐵全面警戒

列車連2天撞到牛！交長要台鐵強化巡查　喊話民眾「把牛管好」

列車連2天撞到牛！交長要台鐵強化巡查　喊話民眾「把牛管好」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

她揭《黑暗榮耀》秘辛　「激凸戲是假的」：劇組體貼演員

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面