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植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

▲▼ 植物,園藝,澆水,葉子。（圖／CFP）

▲研究發現，植物缺水時會發出聲音，這種聲音人類聽不見。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

《細胞》期刊上月30日刊出一份新研究，當植物在水分不足或壓力大時，會發出頻繁「叫聲」，每小時可發出多達50個斷斷續續的聲音，只是這種聲音頻率落在40至80kHz，人類耳朵聽不見。

綜合ScienceAlert、衛報等報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的科學家們使用特殊的麥克風，記錄隔音箱與溫室番茄及煙草等植物所產生的超音波。這些植物事前經過不同處理，有的5天沒有澆水、有的莖被修剪，研究團隊主要是想測試植物是否會發出聲音，以及這些聲音是否受到植物狀態的影響。

結果顯示，植物發出的聲音頻率為40至80kHz。研究人員發現，當植物一切正常、未受到任何壓力時，每小時叫不到1次；但當植物水分不足或受傷時，每小時會發出的聲音多達30至50次，且3至5公尺外都能偵測到。

研究團隊針對多種植物進行測試，不僅僅是番茄與煙草植物，小麥、玉米、葡萄、仙人掌等都被記錄到有發出聲音。但人類耳朵聽不到這些聲音，目前不清楚這些聲音是如何產生，也不知道紫外線照射、極端溫度等其他不利狀況是否會誘發聲音。

科學家認為，這項發現可應用於農業耕種，讓農夫能更準時灌溉或發現植物受傷，把作物照顧得更好。

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