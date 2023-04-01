小四數學出這題！媽看傻罵「太複雜了」　全場秒解答：根本不用算

▲原PO覺得小四數學算式太難。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人看到數學就感到害怕，但有時候難的並不是計算。近日一名媽媽求救，表示看到國小四年級的數學題，覺得算式過於複雜，完全解不出來，好奇「是不是出錯題目了？」不過許多網友一看秒解出答案，發現老師要考的其實是數學四則運算中的「交換律」，應該是想訓練小朋友的邏輯思考。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，最近看到小孩國小四年級的功課，裡面有一題算式寫著「35*125*8=1000*A*B=C，請問A+B+C會等於多少？」但一長串的題目讓她看得眼花撩亂，認為算式太過複雜了，「是我學的年代太久遠？還是新的教學方式不同？還是根本出錯題目？」

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不過文章曝光後，有不少網友馬上就解出答案，指出可以先算出C，「35*125*8=35000=C」，接著往回推，就可以知道A*B=35，所以A跟B應該是7、5或是-7、-5，不過小四應該還沒教到負數乘法，所以答案是7跟5，由此可知「A+B+C=35012」。

就有人留言表示，「這是邏輯，根本不用算啊」、「建構式數學，考觀察力的，這題用心算就可以有答案了，不用計算機」、「就乘法而已沒很難吧，只是多了些代數觀念而已」、「只能說...邏輯不好就會覺得複雜，就這麼簡單」、「這是考邏輯，也跟小孩閱讀能力能力有關，無法理解題目就算不出來」、「訓練思考，其實還滿不錯的，沒有複雜的計算，這個階段就是在訓練邏輯思維，上一題也一樣，也不是要你硬把他加完的意思」。