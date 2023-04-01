「彩虹菸教父」現形！住豪宅「雙超跑」奢華炫富　上銬畫面曝

▲太陽會重要成員有彩虹菸敎父林姓男子以豪宅掩護。（圖／桃園市刑警大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

黑幫「太陽會」重要成員林姓男子倚仗幫派勢力成立製毒集團，現因毒品案件遭判刑並發布通緝，但在逃亡期間製造大量毒品彩虹菸，以謀取不法利益，住豪宅開BＭＷ i8、AUDI R8等超跑，經桃園警方佈線偵查拂曉出擊，一舉查獲毒品彩虹菸成品、製毒原料、相關工具1批及超跑等贓證物，全案依毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲彩虹菸敎父奢豪開著BＭＷ i8、AUDI R8等超跑。（圖／桃園市刑警大隊提供）

桃園市警局落實「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，發現轄內某豪宅社區有林姓犯嫌籌組之大型彩虹菸製造工廠。刑警大隊偵查第一隊與桃園分局縝密偵查、長期蒐證，並向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，於3月30日見時機成熟在林姓犯嫌藏匿處將製毒集團一舉成擒，現場查扣毒品彩虹菸、製毒原料、相關工具1批及BＭＷ、AUDI超跑等贓證物，其中彩虹菸成品1835支，已混入毒品菸草半成品19100克(每1克可製成彩虹菸1支)可製成19100支，合計20935支，每支售價1000元，價值2093萬5000元。。

▲▼製造大量毒品彩虹菸，以謀取不法利益。（圖／桃園市刑警大隊提供）

桃園市警局長吳坤旭表示，桃園警察團隊將強力掃蕩黑幫及斬斷幫派依附及賴以為生之行業，不讓歹徒存有苟且心態，讓民眾感受警察打擊犯罪、除惡務盡的決心，查緝毒品為當前治安重點工作，未來將賡續不定期執行專案臨檢，期望透過全面掃蕩、查緝，還給市民一個乾淨、活力、安全的生活環境。