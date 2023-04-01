快訊／王文宗疑涉88槍案「70萬交保」　限制住居8個月

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

學甲慈濟宮董事長王文宗遭檢方指控為「學甲88槍擊案」的「幕後指使者」，25日向地院聲請羈押禁見獲准。王文宗不服提出抗告，台南高分院認其涉案仍有疑義，31日下午發回更審，4月1日凌晨，准予交保新台幣70萬元，並限制住居及出境出海，期間為八月。

台南地院行政庭長在交保理由中提到，訊據被告否認有何違反槍砲彈藥刀械管制條例之犯行，而依據卷內事證，尚難認定被告與本件槍擊案之共犯有何犯意聯絡或行為分擔之情形。故尚難認被告有聲請意旨所指共同涉犯刑法第305條恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第4項之持有槍枝子彈罪，犯罪嫌疑重大。

理由提到，惟依被告及證人所述，佐以卷內證物,足認被告涉犯刑法第164條第1項之藏匿人犯罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告長期於臺灣及大陸地區頻繁往來，具有在大陸地區生活之能力，有事實足認有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押事由，但刑法第164條第1項之藏匿人犯罪，其法定刑為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，且無第114第款但書所列情形，被告之辯護人復於本院訊問時為被告利益聲請具保，依刑事訴訟法第101條規定，茲准予被告於提出新台幣70萬元保證金後釋放，並限制住居及出境出海，期間為八月。