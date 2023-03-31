快訊／陳庭妮老爸欠稅418萬被關7天　今火速繳清返家過清明

▲藝人陳庭妮父親欠稅被管收。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

藝人陳庭妮父親陳奕樑經營「豪嘉食品有限公司」，欠稅418萬，稱自己年歲已高無力繳納稅金，25日經法務部行政執行署彰化分署強制執行，並聲請管收獲准，陳庭妮昨日露面，眼眶含淚語帶哽咽的說，已請律師協助處理，彰化分署證實，今天中午陳庭妮家人及律師前往分署繳清款項，下午2點多陳奕樑已經釋放，結束前後長達7天的拘禁生活，得以返家與家人團聚一起過清明節。

回顧整起案情，彰化分署調查，陳男出資經營肉品公司持股99％，於2002年4月起至2010年12月擔任公司負責人期間，明知公司於欠稅年度後仍持續有營業收入卻故意不繳納，反而將2006年度盈餘117萬餘元全數分配予股東。

豪嘉公司名下僅有登記一輛1995年份出廠車齡逾20年的老舊車輛，殘餘價值甚微無執行實益，除扣得該公司的銀行存款2萬2749元外，已查無其他財產可供執行。

國稅局於2007年2月間將稅單送達後，陳男陸續提領該公司的銀行帳戶存款93萬餘元，並將高達1582萬餘元的貨款匯出至紐西蘭、澳洲，提領及匯款金額合計1675萬餘元，卻拒不繳納欠稅。

經行政執行官積極蒐證調查，發現負責人陳男有履行能力卻故意不繳納，且就應供強制執行財產有處分脫產的情事，遂向彰化地院聲請管收陳男，但因管收要件事實認定及法律見解歧異，遭彰化地院駁回聲請。後經承辦行政執行官補足證據、援引司法院大法官第588號解釋理由書意旨，並提起抗告，經最高法院廢棄駁回聲請的裁定後，終獲台中高分院裁定准予管收陳男，惟陳男以年事已高無謀生能力拒不提出清償方案，彰化分署為維護租稅公平正義，隨即將陳男送進彰化看守所執行管收。